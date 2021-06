Zoom permettra aux pronoms de genre d’apparaître plus facilement dans vos appels vidéo

23/06/2021 à 8h20 CEST

Avec l’émergence des questions de genre ces dernières années, il se penche sur certaines questions qui n’avaient pas été traitées auparavant. L’un d’eux est lié aux pronoms qui servent à définir votre identité de genre avant le reste des gens afin qu’ils sachent avec quel pronom vous traiter. Ces pronoms sont généralement utilisés en anglais, bien que sont utilisés par les hispanophones.

Par exemple, il y a « elle » pour désigner les femmes, « lui » pour désigner les hommes et « ils » pour désigner ceux qui ne se sentent identifiés à aucun des deux genres (ils ne sont pas binaires).

Donc Zoom va intégrer ces nouvelles fonctionnalités de manière beaucoup plus visuelle dans le but que tous les espaces sont sûrs, quel que soit le sexe auquel vous vous sentez lié. Par conséquent, des progrès considérables sont réalisés sur ces questions pour le rendre plus facile et plus intuitif pour tous.