Zoom pour relooker la plateforme avec traduction en temps réel, autres fonctionnalités : Tout savoir

Alors que les employés retournent au bureau et que les organisations intègrent des modèles de travail hybrides, Zoom a introduit une gamme de nouvelles fonctionnalités pour rendre les vidéoconférences plus attrayantes et productives. Zoom a récemment annoncé qu’il ajouterait bientôt la transcription et la traduction multilingues aux appels Zoom. Lors de la conférence Zoomtopia, la plateforme d’appel vidéo a déclaré que cette fonctionnalité vise à réduire les barrières linguistiques lors des appels vidéo. La fonction de traduction en direct fonctionnera en 12 langues et sera lancée l’année prochaine à l’usage de tous les abonnés.

La fonctionnalité sera activée par les algorithmes basés sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique de Zoom qui transcriront instantanément ce qu’un locuteur dit en texte. Les traductions en direct seront disponibles en 12 langues tandis que la transcription automatisée sera étendue à 30 langues.

Incidemment, il y a quelques mois, Zoom a acquis la société de traduction allemande Kites pour un montant non divulgué.

D’autres fonctionnalités majeures à venir ou des fonctionnalités existantes à réorganiser dans Zoom sont sa fonctionnalité de tableau blanc. Zoom dans son dernier article de blog affirme qu’il permettra bientôt aux utilisateurs d’utiliser le tableau blanc Zoom qui est utilisé pour l’interaction virtuelle par les employés, à partir de plusieurs et « large gamme d’appareils ». La société collabore également avec Facebook et Oculus pour créer l’intégration de Zoom Whiteboard pour Oculus Horizons Workroom, à l’aide de laquelle les utilisateurs pourront accéder à un tableau blanc annoté dans un environnement de réalité virtuelle.

Autre nouveauté, le Hot Desking permettra aux employés de réserver des bureaux et des espaces dans leurs bureaux à l’aide d’une application interactive. L’autre fonctionnalité en cours de développement est la « galerie intelligente » avec des utilisateurs de poussins qui peuvent configurer des espaces de réunion de toutes tailles en utilisant des flux vidéo individuels des participants dans la salle. Les autres fonctionnalités qui seront mises à jour sont Zoom Phone, Zoom Apps, Zoom Widget, la vue Huddle de Zoom Chat. La fonction Hot Desking sera disponible l’année prochaine.

