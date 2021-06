Zoom pourrait intégrer la traduction en temps réel dans vos appels vidéo

in

29/06/2021 à 22:54 CEST

Zoom a annoncé aujourd’hui son intention d’acquérir Karlsruhe Information Technology, une startup allemande spécialisée dans traduction en temps réel basée sur le machine learning ou le machine learning. Aussi connue sous le nom de Kites, la société est composée de une dizaine de chercheurs liés au Karlsruhe Institute of Technology.

Zoom n’a pas partagé les conditions financières de l’accord, mais a révélé que cet achat contribuera à apporter des fonctionnalités de traduction automatique à sa plate-forme. À l’avenir, Zoom dit que vous pouvez également établir un centre de recherche et développement en Allemagne.

« Nous recherchons continuellement de nouvelles façons d’apporter du bonheur à nos utilisateurs et d’améliorer la productivité des réunions, et les solutions liées à la traduction automatique seront essentielles pour améliorer notre plate-forme pour les clients Zoom du monde entier », a déclaré Velchamy Sankarlingam, président des produits et de l’ingénierie chez Zoom.

Fondamentalement, l’acquisition devrait aider l’entreprise à suivre le rythme de ses concurrents comme Cisco, qui a récemment ajouté une fonctionnalité de traduction en temps réel à son logiciel Webex. Alors que Zoom a connu une acceptation impressionnante pendant la pandémie, ses rivaux ont essayé d’égaler et de dépasser son ensemble de fonctionnalités afin de se développer à ses dépens.