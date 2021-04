Zoom School Made Campus Free Speech Pire ⋆ .

Dans cet épisode de The Federalist Radio Hour, Nathan Harden, auteur de Real Clear Education, se joint à la rédactrice en chef de la culture Emily Jashinsky pour discuter de la manière dont l’enseignement en ligne a exacerbé les problèmes de liberté d’expression sur les campus universitaires à travers les États-Unis.

«Je pense qu’il y a des preuves que le passage à l’éducation en ligne a aggravé ce problème d’élocution et pour cette raison: la même peur qui rend les étudiants les plus prudents ou les plus inquiets à propos de ce qu’ils disent sur les réseaux sociaux s’applique lorsque vous allez à Zoom parce que beaucoup de ces conférences sont enregistrées », a déclaré Harden.

Les enregistrements, a expliqué Harden, donnent la postérité aux paroles des étudiants et des professeurs et présentent un potentiel majeur de réaction de la part d’administrations et d’activistes réveillés en cas de fuite.

«C’est plutôt ironique … les questions qui sont au premier plan de nos conversations politiques ou de nos guerres culturelles sont les questions mêmes que les étudiants sont les moins enclins à vouloir discuter dans ce qui est censé être un forum sûr et ouvert pour l’échange d’idées, le l’université », a déclaré Harden.

«La mission d’une université est censée être, à son apogée, un lieu qui offre le plus large éventail possible d’espace pour débattre des points de vue et pour vous permettre de rencontrer des points de vue avec lesquels vous n’avez peut-être pas grandi ou avec lesquels vous n’avez peut-être pas grandi. Je suis familier avec… et nous ne voyons tout simplement pas cela se produire à cause de cet environnement de peur.

