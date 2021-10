Zoom sur cinq versions passionnantes d’IDO

S’il y a une différence majeure entre le boom des ICO de 2017 et le paysage actuel des IDO, c’est que ce dernier est construit sur des principes égalitaires tels que la communauté et l’inclusion.

Cette divergence est évidente dans la manière dont les IDO (abréviation de Initial Offer DEX) réservent l’allocation aux partisans publics plutôt qu’aux spéculateurs pomper et vider ; en fait, les participants doivent « se qualifier » pour être inclus dans de telles rondes. Ces critères englobent des niveaux d’engagement et de soutien à long terme, ce qui signifie que les véritables parties prenantes reçoivent une faveur par rapport à celles qui peuvent exécuter les transactions les plus rapides avec le plus de gaz possible.

En fait, une analyse récente a suggéré que les IDO ont le potentiel de remplacer éventuellement les IPO en tant que principal moyen par lequel les entreprises collectent des fonds et sont cotées en bourse. S’il est encore tôt, une chose est sûre : les IDO représentent une opportunité incroyable pour les investisseurs d’entrer au rez-de-chaussée d’un projet prometteur. Des milliers de joueurs actifs avant IDO aux listes blanches exigeant beaucoup d’abonnements, la gamme actuelle d’offres comprend une sélection éprouvée d’équipements et de concepts ayant le potentiel de révolutionner l’industrie dans son ensemble.

Sans ordre particulier, voici les cinq meilleures futures IDO basées sur la communauté, la traction, l’enthousiasme et l’opportunité.

1. Swash

Swash vise à rééquilibrer l’économie des données de 3 000 milliards de dollars d’une manière centrée sur l’utilisateur tout en préservant la confidentialité. Fondée il y a deux ans par une équipe de vétérans de la blockchain et de la cybersécurité, la société permet aux entreprises, aux développeurs et aux particuliers de bénéficier d’un écosystème collaboratif réinventé où les entreprises ont accès à des données de haute qualité à grande échelle et les utilisateurs finaux retrouvent la propriété de leurs précieuses informations personnelles. .

La liste blanche IDO de Swash a récemment clôturé à plus de 45 000 demandes et l’événement a commencé à Gnosis Auction et se terminera le lendemain à 23:59:59 UTC. L’utilitaire inter-chaînes et le jeton gouvernemental natifs de la plate-forme ($ SWASH) ont plusieurs fonctions au sein de l’écosystème, notamment en tant qu’unité d’échange pour l’achat et la vente de données et de services. Un guide étape par étape pour participer à Swash IDO est disponible ici.

2. Ariane

Ariadne est un marché DeFi indépendant de la chaîne axé sur la réduction des frais et l’élimination des frictions dans la finance décentralisée. En réduisant les coûts d’échange et de transition pour les chaînes EVM et non EVM, notamment Polygon, BSC, Ethereum, Aurora (NEAR), Ariadne permet de tirer facilement parti des différentes opportunités disponibles sur ce marché haussier actuel.

Avec des plans en place pour prendre en charge des réseaux supplémentaires au début de l’année prochaine (Avalanche, Fantom), le projet pourrait être une aubaine pour les marchands DeFi embêtants travaillant sur plusieurs chaînes. L’IDO d’Ariadne se déroule sur l’Impossible Launchpad, avec un pool de 150 000 $ de jetons ARDN alloués à une vente standard et illimitée, soit environ 1,2% de l’offre totale. Tous les détails (limites de participation, calendrier des récompenses, etc.) peuvent être trouvés ici.

3. Pollen

Un autre projet avec l’amélioration de DeFi en vue est Pollen, un outil de gestion d’actifs qui va au-delà de l’agriculture de rendement et des MMA. Construit autour d’une couche de consensus régie par la communauté, le dApp permet aux utilisateurs de sélectionner des groupes d’actifs personnalisés qui sont continuellement recalibrés et optimisés en fonction des conditions et des opportunités du marché.

Pendant ce temps, le jeton natif du protocole représente un système de récompense qui incite les traders à créer activement des propositions pour optimiser les portefeuilles au profit de la communauté. Pollen se prépare actuellement pour sa vente de jetons en $ PLN le 8 novembre via la plate-forme Launchpool de BSC, le processus se terminant neuf jours plus tard, le 17 novembre. Tous les détails pertinents sont disponibles sur le lien ci-dessus.

4. Arène de poche

Pocket Arena est un projet qui opère à l’intersection du jeu et de DeFi, ou gamefi, comme on l’appelle aujourd’hui. Pocket Arena, un portail de jeux mobiles NFT play-to-win, fondé au plus fort du boom original des ICO, Pocket Arena est soutenu par plusieurs grands fonds de capital-risque (Signum Capital, Unanimous Capital) et se concentre actuellement sur la promotion de Castle Defense, une compétence médiévale dans laquelle les joueurs font la guerre, forment des guildes, achètent et louent des terres et gagnent des jetons.

L’IDO Pocket Arena verra 750 000 jetons POC disponibles. Apparaissant sur le Ignition Launchpad du réseau PAID, l’événement donne aux fans la possibilité d’enregistrer, pour ainsi dire, les jetons utilitaires nécessaires pour interagir avec le protocole NFT à croissance rapide. Après le lancement, il est prévu d’inclure les POC dans le principal DEX PancakeSwap basé sur BSC.

5. Guilde des bons jeux

Good Games Guild est un autre projet gamefi qui attire l’attention dans la cryptosphère. Combinant des mécanismes d’incitation au jeu pour gagner, louer pour gagner et partager pour gagner, le hub de jeu basé sur la blockchain vise à créer la plus grande économie mondiale virtuelle au monde en générant de la valeur pour les joueurs et les collectionneurs NFT. Une ambition audacieuse, certes, mais qui devra faire face à une concurrence féroce pour les années à venir.

Avant même de penser à conquérir le monde, GGG se prépare à lancer un triple IDO sur Seedify, Ignition et MoonStarter début novembre. Collectivement, l’IDO aidera la plate-forme à lever 360 000 $, avec 1,2 million de jetons natifs en jeu. Soutenue par plusieurs VC de premier plan (AU21 Capital, NGC Ventures), Good Games Guild est fondée sur la conviction que « tout le monde peut vivre des jeux ». Que ce soit vrai ou non, votre IDO attirera forcément beaucoup d’attention.