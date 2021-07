Zoom sur le rétroéclairage miniLED de l’iPad Pro 12.9-.

L’une des principales caractéristiques de l’iPad Pro 12,9 pouces de cette année était le rétroéclairage miniLED – ou ce qu’Apple appelle l’écran Liquid Retina HDR. Une paire de nouvelles photos publiées sur Weibo permet de voir de très près cette technologie…

La description d’Apple est un peu trompeuse, car ce qui était nouveau n’était pas l’écran lui-même, mais plutôt la méthode d’éclairage, comme nous l’avons décrit lors de son lancement.

Il utilise un rétroéclairage mini-LED comme le Apple Pro Display XDR à 6 000 $, mais contient en quelque sorte plus de 10 000 mini-LED avec plus de 2 500 zones de gradation locales. Cette technologie est à l’origine du rapport de contraste de 1 000 000:1 de l’iPad Pro 12,9 pouces, une mesure de la différence entre les blancs brillants et les noirs foncés.

Zac Hall a découvert qu’il avait à la fois des avantages et des inconvénients.

Mini-LED est une amélioration par rapport aux écrans à rétroéclairage LED de loin, et c’est une alternative pratique aux écrans OLED que l’on trouve sur les nouveaux iPhones et chaque Apple Watch. L’écran de 12,9 pouces propose des niveaux de noir nettement meilleurs et une lecture vidéo à plage dynamique élevée qui rivalisent sans doute avec les téléviseurs OLED.

Comme OLED, vous ne pouvez vraiment pas apprécier l’impact des mini-LED en dehors des interfaces utilisateur sombres et de tout contenu vidéo (en particulier HDR). Je remarque définitivement une bordure sombre autour de l’interface utilisateur blanche qui, dit-on, est visible sur d’autres iPad avec ce même design à lunette mince […]

Je m’attendais à une certaine floraison, l’effet qui se produit lorsque des éléments d’interface utilisateur non noirs sont rétroéclairés et que la lumière se répand dans l’interface utilisateur noire. Mais le niveau de floraison en mode sombre dans les applications non vidéo est vraiment surprenant. Il est fort possible que le logiciel actuel sur ces iPad puisse être optimisé pour mieux tirer parti des zones de gradation supplémentaires pour réduire le blooming, mais le logiciel de lancement n’est pas encore là (et cette partie n’a rien à voir avec le multitâche).