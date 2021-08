Zoom va payer 85 millions de dollars après avoir menti sur le cryptage de bout en bout

La populaire plate-forme de visioconférence Zoom devra payer 85 millions de dollars à ses utilisateurs dans le cadre d’un règlement de recours collectif. La société a été accusée d’avoir menti en proposant un cryptage de bout en bout sur ses services, ainsi qu’en fournissant des données d’utilisateur à Facebook et Google sans autorisation.

Tel que rapporté par ArsTechnica, Zoom a accepté de payer les 85 millions de dollars pour régler les plaintes. La proposition a été déposée samedi devant le tribunal de district américain du district nord de Californie. Le règlement du recours collectif s’applique à toutes les catégories d’utilisateurs, qu’ils aient un compte Zoom gratuit ou payant.

Malgré la valeur élevée, cela se traduira par 15 $ ou 25 $ pour chaque utilisateur. En plus de l’accord, Zoom promet d’améliorer ses pratiques pour améliorer la sécurité et la confidentialité de la plateforme.

Cela s’est produit neuf mois après que Zoom a accepté des améliorations de la sécurité et une « interdiction des fausses déclarations en matière de confidentialité et de sécurité » dans un règlement avec la Federal Trade Commission, mais le règlement de la FTC n’incluait pas de compensation pour les utilisateurs. En plus des paiements, Zoom “a accepté plus d’une douzaine de changements majeurs à ses pratiques, conçus pour améliorer la sécurité des réunions, renforcer les divulgations de confidentialité et protéger les données des consommateurs”, indique le règlement.

En 2020, il a été révélé que Zoom n’offrait pas de cryptage de bout en bout bien qu’il prétende le faire. À la suite de ces rapports, la plate-forme a été mise à jour avec un meilleur système de cryptage et davantage de contrôles de confidentialité.

Avec la pandémie de COVID-19 en cours, les revenus de Zoom sont passés de 622,7 millions de dollars à 2,7 milliards de dollars en seulement 12 mois. Cette année, l’entreprise devrait produire encore plus de résultats, car de plus en plus de personnes utilisent Zoom pour étudier et travailler à domicile.

