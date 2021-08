Zoom versera 85 millions de dollars en règlement pour violation de la vie privée ⋆ .

in

La société de logiciels de visioconférence Zoom a réglé samedi un recours collectif de 85 millions de dollars pour avoir violé la confidentialité des utilisateurs et déformé ses pratiques de sécurité.

La plainte, déposée en mars 2020 par les abonnés de Zoom, alléguait que la société avait violé les droits à la vie privée en partageant les données des utilisateurs avec des tiers tels que Facebook, Google et LinkedIn. Les plaignants ont également allégué que Zoom avait mal expliqué ses procédures de sécurité et n’avait pas réussi à empêcher les cas de « Zoombombing », dans lesquels un tiers non invité se joignait à un appel Zoom privé.

Zoom, niant les actes répréhensibles, a accepté samedi dans un règlement préliminaire de verser 85 millions de dollars aux utilisateurs et d’améliorer ses pratiques en matière de sécurité des données et de confidentialité, a rapporté ..

“La confidentialité et la sécurité de nos utilisateurs sont des priorités absolues pour Zoom, et nous prenons au sérieux la confiance que nos utilisateurs nous accordent”, a déclaré un porte-parole de Zoom à la Daily Caller News Foundation.

“Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés sur notre plate-forme et sommes impatients de continuer à innover en mettant la confidentialité et la sécurité au premier plan”, a déclaré le porte-parole.

Le règlement nécessite l’approbation de la juge de district américaine Lucy Koh pour être finalisé. S’il est approuvé, le règlement paierait aux utilisateurs le montant le plus élevé de 25 $ ou un remboursement de 15 % sur les abonnements, a rapporté ..

Koh avait précédemment rejeté certaines parties du procès qui soutenaient que Zoom avait enfreint la vie privée des utilisateurs des plaignants, jugeant qu’ils “avaient insuffisamment allégué” que la société de technologie avait partagé leurs propres données d’utilisateur via Facebook et LinkedIn. Dans le même temps, elle a statué que les plaignants alléguaient de manière adéquate que les pratiques de confidentialité de Zoom étaient une «violation de contrat implicite».

Les plaignants avaient également fait valoir que Zoom avait déformé ses capacités de sécurité en décrivant son protocole de cryptage, ou la manière dont il convertit en toute sécurité les données, comme un « cryptage de bout en bout ». Cela signifie que Zoom ne serait pas en mesure d’accéder au contenu vidéo et audio des réunions Zoom. Le protocole de cryptage réel de Zoom est connu sous le nom de «cryptage de transport», ce qui permet à l’entreprise d’accéder à ces données, selon la plainte.

Zoom détient environ 60% de la part de marché des plateformes de réunion virtuelle aux États-Unis. Son cours boursier a grimpé en flèche pendant la pandémie, devenant l’une des méthodes préférées de communication à distance.

