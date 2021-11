ZooMaa revient dans FaZe Clan en tant que créateur de contenu

L’étalon rentre chez lui, cette fois en tant que créateur de contenu.

Après avoir pris sa retraite l’année dernière, Tommy « ZooMaa » Paparatto s’est tourné vers la création de contenu et a depuis accumulé un public exceptionnel avec plus de 11 000 abonnés sur Twitch. Au début du mois dernier, ZooMaa s’est séparé des Subliners de New York, et aujourd’hui, il rentre chez lui au FaZe Clan.

FaZe ZooMaa – Un nom classique

ZooMaa a rejoint FaZe Clan en 2015, où il est resté quatre ans et cinq mois. Au cours de cette période, le nom FaZe ZooMaa est devenu bien connu sur la scène Call of Duty, et après sa victoire lors des éliminatoires de la Seconde Guerre mondiale, ZooMaa était connu comme l’un des meilleurs.

IL EST À LA MAISON. @ZooMaa pic.twitter.com/AnIWy9yEM2 – FaZe Clan (@FaZeClan) 4 novembre 2021

Après être passé à la création de contenu et lancé The Flank, une émission de la Call of Duty League qui réagit aux matchs de la journée, ZooMaa a gagné un public incroyable. Aujourd’hui, il revient à FaZe, où il continuera d’innover sur la scène du contenu de Call of Duty, et de participer régulièrement au contenu de FaZe Clan.

Vous pouvez regarder le flux de ZooMaa sur Twitch, où il joue à Call of Duty, GTA et héberge The Flank.