ZooMaa se sépare des Subliners de New York

Le CDL pro devenu créateur de contenu n’est plus avec les Subliners.

Depuis le début de l’esport Call of Duty, Tommy « ZooMaa » Paparatto est à l’avant-garde. D’être l’un des meilleurs joueurs du jeu à changer la scène du contenu avec la création de The Flank, ZooMaa fait partie intégrante des esports COD. Aujourd’hui, il se sépare des Subliners de New York alors qu’il envisage sa prochaine entreprise.

ZooMaa se sépare de NYSL

Les Subliners ont fait cette annonce en disant : « En tant que membre inaugural des Subliners, vous avez diverti et inspiré tant de gens. De pro à créateur de contenu, nous sommes reconnaissants d’avoir été là avec vous. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre prochain chapitre.

En tant que membre inaugural des Subliners, vous avez diverti et inspiré tant de gens. De pro à créateur de contenu, nous sommes reconnaissants d’avoir été là avec vous. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre prochain chapitre et nous vous encouragerons toujours, @ZooMaa. Vous serez toujours #NYSL. pic.twitter.com/AWYl32I05e – NYSL (@Subliners) 19 octobre 2021

ZooMaa a répondu en disant qu’il voulait « remercier les Subliners de New York pour ces deux bonnes années ». Et comment les propriétaires, les joueurs, l’équipe marketing/contenu et tous les autres l’ont grandement soutenu dans l’équipe. La création de contenu étant l’objectif principal de ZooMaa pour le moment, nous pourrions le voir partir en solo. Cependant, avec des organisations telles que 100Thieves et FaZe Clan toujours à la recherche de plus de créateurs de contenu, ZooMaa pourrait bientôt partir ailleurs.