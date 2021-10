Zoomer Meme Coin surpasse le Boomer Meme Coin, cela marquera-t-il à nouveau le sommet du cycle?

Au cours des 11 derniers mois, le prix du Shiba Inu a augmenté de 138731974,5 %, ce qui signifie que si vous n’aviez investi que 1 000 $ à l’époque, vous auriez été milliardaire. Et seulement 100 $ vous auraient aidé à devenir multimillionnaire.

Il y a même des cas où des gens sont devenus millionnaires en investissant très tôt une petite somme d’argent dans des pièces de monnaie pour chiens.

Mais le fait est que si vous n’aviez pas oublié que vous aviez investi dans les pièces de monnaie ou que vous aviez la conviction de les conserver tout au long de ces gains époustouflants et de ces accidents déchirants allant jusqu’à 80% à 95%, vous n’auriez pas réussi changer complètement votre fortune comme beaucoup de gens qui ont vendu leurs pièces après quelques multiples.

Il est intéressant de noter que certains ont réussi à le faire et ont été sous les feux de la rampe cette semaine alors que le prix du SHIB augmentait.

C’est peut-être la chose la plus folle que j’ai jamais vue dans cette industrie. Imaginez devenir multimilliardaire avec un investissement de 8 000 $ dans une putain de pièce de chien. Au fait, vérifiez la chaîne, ce portefeuille est toujours actif. https://t.co/pejznRLHiJ – Ryan Watkins (@RyanWatkins_) 27 octobre 2021

Lors du dernier rallye, le prix du SHIB a atteint un nouveau sommet historique à 0,00008616 $. Au moment de la rédaction, SHIB se négocie à 0,00007680 $.

Le tueur DOGE a finalement fait basculer Dogecoin pour devenir la 9ème plus grande crypto-monnaie. Avec une capitalisation boursière de 43 milliards de dollars, SHIB se situe juste au-dessus de DOGE, dont le marché est de 38,9 milliards de dollars.

« La vieille garde est tombée », a déclaré le commerçant bien connu Hsaka, indiquant que Dogecoin devenait une pièce de monnaie de boomer qui a été surpassée par la pièce de monnaie zoomer.

Se négociant à 0,3 $, DOGE a une offre en circulation de 131 875 387 607 DOGE et est actuellement le 2e plus grand actif cryptographique sur Binance et le 5e sur Coinbase.

Pendant ce temps, il y a actuellement 549 153 115 436 361 Shiba Inu en circulation sur le marché.

SHIB/USDT représente actuellement plus de 25 % du volume de Binance à 13,27 milliards de dollars, contre 3,9 milliards de dollars pour DOEG/USDT, 3 milliards de dollars pour Bitcoin/USDT et 2,18 milliards de dollars pour Ether/USDT, selon CoinGecko.

Sur Coinbase, SHIB représente plus de 40% de son volume à plus de 5 milliards de dollars contre seulement 720 millions de dollars pour DOGE.

Selon les données de Nansen, le volume des transactions sur une seule journée de SHIB a atteint 24 867 359 817 $ le 27 octobre, un record. pic.twitter.com/MKEAP4RblH – Wu Blockchain (@WuBlockchain) 28 octobre 2021

Maintenant que SHIB a tellement pompé, les commerçants ont décidé de vendre à découvert la pièce de monnaie en prévision d’un dumping alors que les gens commencent à tirer profit et à transformer leurs bénéfices papier en argent réel, et Robinhood ne cherche pas à ajouter plus de pièces à moins que la réglementation ne soit claire. Mais il reste à voir si ceux qui vendent SHIB seront rentables pour être liquidés.

Certaines personnes craignent également que, tout comme en mai, le pompage de SHIB ne fasse s’effondrer le marché. Mais tout le monde n’est pas d’accord ; en fait, cet argent pourrait également se déplacer vers d’autres pièces.

« L’histoire est toujours un flipper », a déclaré Su Zhu, PDG de Three Arrows Capital, qui ne voit pas le pompage des pièces de monnaie marquant la fin du cycle. « Notre compréhension de l’histoire change l’histoire elle-même. »

« Les Dogcoins sont parfaits pour la cryptographie », a ajouté Zhu.

SHIBA INU SHIB

0,00 $

-1,75%

+29,61 %

+173,21%

Dogecoin DOGE

0,31 $

+2,40 %

+28,51%

+20.80%

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.