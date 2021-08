Image : SEGA

SEGA a organisé divers événements et liens pour célébrer les 30 ans de Sonic the Hedgehog, mais le grand événement du point de vue du jeu est le prochain Couleurs sonores : ultimes, qui verra la précédente exclusivité Wii arriver sur diverses plateformes, y compris, bien sûr, la Nintendo Switch.

Nous avons été invités par SEGA à participer (en streaming à distance, mais nos mains étaient sur un contrôleur, donc ça compte) avec le remaster HD, et nous avons naturellement sauté sur l’occasion. C’était la version PC, donc bien sûr c’était aussi une version optimale ; vous pouvez voir un tas de séquences et nos réflexions dans la vidéo ci-dessous.

Nous avons également eu l’occasion de poser quelques questions à Aaron Roseman, producteur du projet. Notre première question concernait le framerate de Switch, bien sûr, après qu’une version Switch soigneusement formulée d’une bande-annonce ait attiré notre attention, ainsi que d’autres petites questions sur ce qui est nouveau et excitant dans la version “Ultimate”.

La bande-annonce de la version Switch n’a pas explicitement confirmé le framerate; pouvez-vous préciser s’il tourne à 60 ou 30 ips ?

La version Switch de Sonic Colours: Ultimate fonctionnera à 30 ips.

De tous les jeux 3D Sonic sortis, pourquoi avez-vous choisi de remasteriser les couleurs plutôt que les autres ?

L’original Sonic Colors était un excellent titre qui n’était disponible que sur la Wii, ce qui limitait le nombre de joueurs pouvant profiter du titre. De plus, le jeu a toujours été un favori des fans non seulement pour le gameplay mais aussi pour la musique composée par Tomoya Ohtani. Avec Sonic Colours: Ultimate, nous sommes ravis de pouvoir proposer le titre à tout le monde.

Existe-t-il des plans pour amener d’autres jeux Sonic 3D classiques tels que Unleashed, la série Adventure ou Sonic the Hedgehog de 2006 sur les consoles modernes sous une forme remasterisée ?

À l’approche du remaster de Sonic Colours, nous voulions nous assurer que le jeu était « Ultimate ».

Nous n’avons rien à partager pour le moment, mais espérons que les fans attendent avec impatience le prochain jeu de Sonic Team, ainsi que Sonic Origins.

Y a-t-il eu des ajustements à la conception des niveaux, peut-être de petits ajustements qui, selon les développeurs, auraient dû être apportés dans le jeu original ?

Mis à part les mises à niveau visuelles, les niveaux sont pour la plupart exactement les mêmes aujourd’hui qu’ils l’étaient dans la version originale. Cependant, certaines mises à jour ont été apportées pour s’adapter au Jade Ghost Wisp; créer de nouveaux emplacements secrets et des opportunités d’utiliser le feu follet.

Qu’est-ce qui vous a poussé à inclure les nouvelles fonctionnalités que vous avez créées, en particulier le nouveau mode Rival Rush avec Metal Sonic ?

À l’approche du remaster de Sonic Colours, nous voulions nous assurer que le jeu était « Ultimate ». De l’ajout de remix de musique aux options de personnalisation pour Sonic, en passant par un nouveau feu follet jouable et le mode Rival Rush, nous espérons que les nouveaux et les anciens fans trouveront quelque chose qu’ils apprécient avec Sonic Colours: Ultimate.

Jusqu’où va la personnalisation de Sonic ? Pouvons-nous nous attendre à des rappels de personnages, de tropes ou de thèmes Sonic classiques ?

Dans Sonic Colours: Ultimate, les joueurs pourront personnaliser les gants, les chaussures, l’aura, les boosts de Sonic et accéder à des icônes de joueur spéciales qui présentent des personnages Sonic classiques et des jeux SEGA.

Avec Sonic Colours: Ultimate, nous voulions offrir aux fans encore plus de leur musique préférée en puisant dans Jun Senoue, Tomoya Ohtani et d’autres pour créer une expérience inoubliable.

Qu’en est-il de la bande originale que vous avez remasterisée/remixée spécifiquement, et pourquoi ?

La musique a toujours joué un rôle si important dans les jeux Sonic et pour la marque. Le mois dernier, nous avons vu une réponse extrêmement positive à la symphonie du 30e anniversaire et à la musique qui a contribué à façonner Sonic ces trente dernières années. Avec Sonic Colours: Ultimate, nous voulions offrir aux fans encore plus de leur musique préférée en puisant dans Jun Senoue, Tomoya Ohtani et d’autres pour créer une expérience inoubliable.

Lors de l’utilisation du Jade Ghost Wisp, il semblait agir en partie comme un ajout d’accessibilité, permettant aux joueurs d’atteindre des zones secrètes qui seraient autrement verrouillées derrière d’autres pouvoirs Wisp ou qui ne sont simplement accessibles que par des chemins plus longs et plus obtus. Est-ce sa seule fonction ?

Le feu follet Jade Ghost permet aux joueurs d’explorer les étapes d’une manière unique et d’accéder à de nouvelles zones cachées. Nous sommes impatients de voir comment nos joueurs utiliseront le feu follet, mais nous ne voulons pas en dire trop avant que les fans ne puissent le tester par eux-mêmes.

Et enfin, pas une question, juste un merci pour le maintien de l’orthographe en anglais britannique de ‘Colours’ dans la version européenne de la sortie d’Ultimate, comme vous l’avez fait avec l’original Wii.

Je vous en prie!

Nous tenons à remercier SEGA et Aaron Roseman pour leur temps.