ZoomInfo acquiert Insent pour renforcer les capacités de la fonction de chat

Le PDG de ZoomInfo, Henry Schuck. (ZoomInfo Photo)

ZoomInfo, basé à Vancouver, dans l’État de Washington, fera l’acquisition d’Insent.ai pour intégrer une fonction de chat dans son portefeuille de flux de travail. Les conditions n’ont pas été divulguées.

ZoomInfo, qui est devenu public l’année dernière, est un service d’abonnement qui offre des données sur les entreprises aux professionnels de la vente, du marketing et du recrutement. Insent.ai utilise l’intelligence artificielle pour permettre aux entreprises d’identifier et de discuter avec les visiteurs du site Web en temps réel.

Insent compte 35 employés, et tous resteront dans l’entreprise, a déclaré ZoomInfo mardi à .. Au total, ZoomInfo compte désormais près de 2 000 employés.

Le co-fondateur et PDG d’Insent, Arjun Pillai, deviendra vice-président de la croissance stratégique de ZoomInfo. La co-fondatrice et CTO d’Insent, Prasanna Venkatesan, deviendra vice-présidente de l’ingénierie.

Dans un article de blog, le fondateur et PDG de ZoomInfo, Henry Schuck, a déclaré que l’acquisition intégrerait plus étroitement le flux de travail de l’entreprise.

“Cela soutient notre stratégie d’identification et d’acquisition de technologies améliorées par nos données”, a écrit Schuck. « Les technologies qui permettent aux professionnels de la vente, du marketing et du recrutement d’activer nos données grâce à un engagement automatisé basé sur les données se traduisent par une conversion plus élevée, plus de réunions et de pipelines, et finalement plus de revenus et de retour sur investissement pour nos clients. »

L’acquisition ne devrait pas avoir d’impact significatif sur l’exercice 2021, selon un communiqué de presse.

Parmi les autres acquisitions récentes de ZoomInfo, citons l’achat de Komiko, une startup CRM de la région de Seattle, et la startup de vérification des e-mails NeverBounce.