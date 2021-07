ZoomInfo paiera 575 millions de dollars pour acquérir la startup d’intelligence de conversation Chorus.ai

in

Le PDG de ZoomInfo, Henry Schuck. (ZoomInfo Photo)

ZoomInfo a accepté d’acquérir Chorus.ai pour 575 millions de dollars en espèces, ajoutant des capacités d’analyse de conversation aux offres de la société basée à Vancouver-Wash.

ZoomInfo, qui est devenu public l’année dernière, est un service d’abonnement qui offre des données sur les entreprises aux professionnels de la vente, du marketing et du recrutement. Il a également acquis Insent, une startup de fonction de chat, le mois dernier.

Fondée en 2015, Chorus, basée à San Francisco, utilise l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour analyser les appels, les réunions et les e-mails des clients. Les équipes peuvent écouter les conversations précédentes pour en tirer des leçons. Chorus reconnaît les participants à la réunion et peut analyser leurs sentiments, entre autres fonctionnalités.

Voici comment les entreprises décrivent l’accord dans un communiqué de presse : « La combinaison de Chorus et de ZoomInfo permet aux clients de prendre d’excellentes décisions basées sur les données via leur entonnoir de vente, en combinant la force historique de ZoomInfo au sommet de l’entonnoir avec des informations tirées milieu de l’entonnoir dans les conversations client que Chorus capture.

L’acquisition porte le marché adressable total de ZoomInfo à 70 milliards de dollars. ZoomInfo est évalué à environ 21 milliards de dollars. Les actions étaient en légère hausse mardi matin.

“L’acquisition de Chorus soutiendra notre objectif d’être un champion des professionnels de la vente, en les aidant à identifier, se connecter et vendre aux décideurs des entreprises les plus susceptibles d’acheter leurs produits et services”, a écrit le PDG de ZoomInfo, Henry Schuck. dans un article de blog.

Le PDG de Chorus, Jim Benton, deviendra le vice-président senior des produits émergents de ZoomInfo à la suite de l’accord. Chorus avait levé plus de 100 millions de dollars de financement, selon PitchBook.