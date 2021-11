Zoopla présente ses meilleures prévisions

Après les événements de 2020, 2021 a été une année difficile à prévoir sur le marché du logement. Maintenant que plus de stabilité revient dans le pays, nous regardons les prévisions de Zoopla pour l’année à venir.

Plus d’un cinquième (22%) des ménages prévoient de déménager au cours des 18 prochains mois en conséquence directe de la pandémie, a-t-il émergé. Dans une enquête de Zoopla, les personnes les plus susceptibles de déménager étaient les jeunes qui vivent dans les villes, les banlieues ou les grandes villes, et ceux dont les modes de travail ont changé de façon permanente. Beaucoup envisagent de déménager dans d’autres villes et villages, tandis que certains espèrent passer à un mode de vie plus rural.

Le rapport montre un changement continu dans les attitudes envers ce que les gens attendent de leur maison, et pourrait influencer l’activité de logement au cours de 2022. En fait, selon Zoopla, les principaux moteurs du secteur seront « une réévaluation continue du logement besoins, augmentation de la valeur nette du logement et migration de certaines parties de la population active vers un travail plus hybride.

Prévisions de prix sur le marché du logement

Les recherches du portail immobilier prévoient une augmentation de +3% des prix des logements au Royaume-Uni au cours de 2022. Cela correspond à 1,2 million de transactions immobilières prévues.

L’entreprise s’attend à ce que les gains de prix des logements observés au cours de la dernière année amènent plus de vendeurs sur le marché au cours des prochains mois. Cependant, une offre toujours faible soutiendra l’inflation des prix. Il souligne que le logement reste abordable sur de nombreux marchés et que la concurrence entre les prêteurs hypothécaires maintiendra également les taux bas, ce qui entraînera un fort appétit continu dans le secteur l’année prochaine.

Zoopla note que la ruée « artificielle » causée par les vacances du droit de timbre cette année signifiera également que nous verrons l’activité continuer à diminuer. Ce facteur ne se répétera pas non plus en 2022, c’est pourquoi il pourrait y avoir jusqu’à 20 % de transactions en moins sur le marché du logement l’année prochaine, bien que toujours à un niveau historiquement élevé.

Nord-ouest contre Londres

Comme toujours, il y aura une polarisation à travers le pays, les plus fortes hausses de prix devant se poursuivre sur le marché du logement en plein essor du nord-ouest à +4%. Londres reste la partie la plus lente du pays, avec des hausses prévues d’environ +2% sur l’année. Ces augmentations prévues sont globalement plus durables, indique le rapport.

En approfondissant les variations régionales, le rapport indique : « Nous pensons qu’il existe une marge de manœuvre pour une inflation des prix des logements supérieure à la moyenne dans les régions situées en dehors du sud de l’Angleterre. Cependant, bien que les niveaux d’accessibilité se soient améliorés de 10 % à Londres depuis 2016, l’accessibilité reste bien au-dessus de la moyenne à long terme – cela continuera à limiter le niveau des hausses de prix dans les zones les plus rentables de Londres et du sud de l’Angleterre en 2022 et au-delà.

À l’heure actuelle, des villes comme Blackburn et Rochdale dans le nord-ouest voient leurs prix augmenter de plus de 10 %, selon Zoopla. Et dans l’indice des prix des logements de Zoopla ce mois-ci, pour septembre, Liverpool et Manchester ouvrent la voie pour l’ensemble du Royaume-Uni avec des hausses annuelles des prix des logements de 10,4 % et 8,7 % respectivement.

Les coûts d’emprunt augmenteront-ils?

Le taux de base de la Banque d’Angleterre reste à un niveau record de 0,1%, mais la plupart des experts s’attendent à ce qu’il augmente dans un avenir relativement proche. Cela est susceptible d’avoir un effet d’entraînement sur les taux hypothécaires, et c’est l’une des raisons pour lesquelles les acheteurs qui sont sur la clôture pourraient vouloir investir le plus tôt possible pour obtenir un emprunt bon marché.

Comme le note Zoopla, les acheteurs se sont habitués à des taux hypothécaires bas. Le portail prévoit que les taux atteindront en moyenne 3% d’ici la fin de 2022. Ce serait le plus élevé depuis 2015, mais toujours historiquement bas.

Cependant, la prédiction est que cela n’aura pas d’impact majeur sur le prix que les acheteurs pourraient payer pour les maisons. Cela pourrait toutefois dissuader certains acheteurs potentiels et avoir un impact sur les ventes, selon le rapport. Mais pour les emprunteurs existants, dont un grand nombre ont obtenu des taux fixes à long terme, il y aura une certaine protection contre les hausses de taux.