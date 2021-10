Zoox d’Amazon testera sa technologie de conduite autonome dans la « culture de conduite différente » de Seattle

Un véhicule d’essai Zoox passe devant le marché de Pike Place à Seattle. (Photo Zoox)

Zoox, la société de robotaxi acquise par Amazon l’année dernière, commencera à tester sa technologie de conduite autonome à Seattle pour la première fois ce mois-ci, après s’être concentrée sur Las Vegas et la Bay Area au cours des quatre dernières années.

La société prévoit également d’ouvrir un bureau dans la région de Seattle en 2022, selon un article de Zoox annonçant l’expansion lundi matin.

« Les tests dans une nouvelle ville donnent à notre véhicule et à l’IA la chance de relever de nouveaux défis, notamment des conditions météorologiques et des infrastructures différentes, des règlements différents et une culture de conduite différente », a déclaré la société dans le message. « Ces défis nous aideront à itérer notre matériel et nos logiciels, élargissant finalement les capacités de Zoox. »

Cet euphémisme sur la « culture de conduite différente » fera rire tous ceux qui ont déjà conduit à Seattle. Oubliez le test de Turing. L’IA peut-elle apprendre notre combinaison unique de politesse passive-agressive et d’indignation sur la route ?

« Nous sommes ravis de tester à Seattle », a déclaré Jesse Levinson, CTO et co-fondateur de la société, dans un communiqué. « Les données que nous recueillons seront inestimables pour le développement continu et la généralisation de notre pile d’IA. »

Zoox a dévoilé son robotaxi électrique spécialement construit l’année dernière, mais ces tests n’impliqueront pas ces véhicules, et la société n’offrira pas encore son service de transport autonome au public ici, a confirmé un porte-parole. Le déploiement impliquera les Toyota Highlanders L3 spécialement équipés de Zoox, qui correspondent à l’architecture des capteurs de son robotaxi spécialement construit.

Il y aura « un chauffeur de sécurité » à bord de chaque Highlander qui pourra prendre le relais si la technologie autonome a besoin d’aide.

Amazon a acquis Zoox l’année dernière pour un prix d’achat déclaré de plus d’un milliard de dollars, dans le cadre d’une poussée plus importante de la société dans la robotique, l’automatisation et les véhicules électriques.

Zoox dit qu’il se concentre pour l’instant sur son service de robotaxi. Cependant, la PDG de Zoox, Aicha Evans : a reconnu dans une interview à Bloomberg TV l’année dernière que sa technologie pourrait un jour s’appliquer à la livraison de colis :

« D’abord, nous allons déplacer les gens. C’est là qu’est la demande. C’est le plus grand avantage pour la société, les villes et toutes les personnes impliquées, c’est-à-dire les clients également », a déclaré Evans à l’époque. « Mais oui, j’admettrai que si nous pouvons déplacer des personnes, surtout avec cette empreinte, à un moment donné, nous pourrions déplacer des colis. »

Zoox ne publie pas plus de détails sur ses plans pour un bureau dans la région de Seattle, donc on ne sait pas encore exactement où il sera situé ni quelle sera sa taille. Dans l’ensemble, Zoox compte actuellement plus de 1 300 employés et prévoit d’ajouter 450 emplois cette année.