Zoracles va lancer Unibond Financial NFT Marketplace

Une cote de crédit est une valeur ou un nombre statistique qui aide les prêteurs à évaluer la solvabilité de leurs clients en fonction de leurs antécédents de crédit et de leurs paiements antérieurs. Zoracles a développé une solution en chaîne appelée Zora Score pour calculer la solvabilité d’un portefeuille Ethereum en fonction de facteurs tels que l’âge du portefeuille, l’activité DeFi et le remboursement du prêt.

Les cotes de crédit sont standard dans la finance traditionnelle et sont nécessaires pour faire et émettre des prêts. Zoracles a développé une API pour Zora Score qui permet aux plateformes de prêt crypto décentralisées de n’exiger aucune garantie en raison de leur notation algorithmique. Ce fut le premier dans les projets et protocoles de crypto-monnaie.

L’équipe produit de Zoracles mettra en œuvre le Zora Score sur un marché NFT pour servir de point de données pour la réputation des acheteurs et des vendeurs. Les piratages sont courants dans DeFi, et cette métrique protège les acteurs du marché des transactions avec des personnes ayant une mauvaise réputation DeFi ou en relation avec des portefeuilles interdits.

Zora Score était très différent du système de notation typique d’une agence de notation. Les consommateurs ont la possibilité d’améliorer leur solvabilité traditionnelle avec des produits et services complémentaires d’entreprises comme Credit Karma et de partenaires de crédit comme les banques.

En cette ère de progrès rapides et d’incertitude financière, le rythme de développement des protocoles de cryptage n’est pas différent. Zoracles a contacté plusieurs protocoles majeurs qui ont demandé de soumettre leur score Zora avant la mise en œuvre. L’équipe a ensuite développé un produit d’échange NFT pour répondre aux besoins de protocoles de prêteurs plus étendus et a suscité beaucoup d’intérêt pour le produit autonome. Le produit a évolué et comprend non seulement des échanges de NFT, mais également une analyse de données pour attribuer une valeur à ces NFT.

Prochaine évolution : Unibond

Début mai, Uniswap v3 a introduit un concept appelé positions de liquidité concentrées, exprimées en NFT. Généralement, les fournisseurs de liquidités sont chargés de spécifier une fourchette de prix pour leurs paires de jetons. Ces positions sont converties en NFT en fonction des paramètres uniques sous-jacents à chaque actif.

Uniswap v3 NFT est actuellement un marché mal desservi, tandis que les NFT d’art et d’objets de collection auront des ventes de plus de 2,3 milliards en 2021.

Zoracles prévoit d’utiliser autant d’analyses de données que possible pour aider les acheteurs et les vendeurs à évaluer leurs positions de liquidité en fonction du pourcentage de temps passé dans la région et d’autres facteurs que l’équipe prend actuellement en compte, y compris l’APY historique. . Cela résoudrait une pièce manquante essentielle que possèdent d’autres marchés d’actifs NFT Uniswap NFT et qui ne déterminent pas le prix de cette nouvelle classe d’actifs.