Le groupe suédois Zordix a acquis Maximum Games.

La société a été achetée pour 42 millions de dollars en espèces et en actions, avec 30 millions de dollars supplémentaires sur la table selon que la société atteint ou non certains repères. La fondatrice et PDG de Maximum Games, Christina Seelye (photo), sera la directrice de l’exploitation du groupe.

« Nous sommes extrêmement honorés de rejoindre Zordix et de poursuivre l’évolution des deux sociétés main dans la main », a-t-elle déclaré.

« Cette décision nous permet d’investir dans une propriété intellectuelle plus exclusive, des studios de développement et la promotion de ce que nous aimons le plus – des jeux géniaux. »

Zordix a fondé et le PDG Matti Larsson a ajouté : « Avec Maximum Games à bord, nous sommes désormais équipés d’une infrastructure incroyable qui a fait ses preuves dans tous les aspects de l’édition de jeux », a déclaré . « L’expérience que Maximum Games apporte à la table nous permet d’évoluer énormément, ce qui signifie bien sûr des jeux plus excitants à l’horizon. »

