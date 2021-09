Zorío détaille son projet d’acheter Valence

30/09/2021 à 17h01 CEST

.

L’ancien vice-président de Valence Miguel Zorío a présenté ce mercredi un plan pour le club valencien de racheter la participation majoritaire de Pierre Lim et terminer la Nouvelle Mestalla, une opération qui s’est élevée à 368 millions d’euros pour laquelle il a affirmé avoir engagé un financement via une banque étrangère et une entreprise de construction étrangère dont il n’a pas révélé les noms

Lors d’une conférence de presse, Zorio Il a souligné que ce serait Valence lui-même qui achèterait les actions puis les vendrait à ses fans et réduirait ainsi la dette qui serait contractée, bien qu’il ait admis qu’en raison des limites des actions propres, ces actions pourraient être déposées dans un société qui contrôlerait le club.

Il a déclaré que dans le cas où les fans ne seraient pas vendus, toutes ces actions pourraient être partagées “avec des modèles que d’autres clubs ont utilisés & rdquor;. Il a également confirmé qu’il serait le président du club au moins pour la durée de l’opération.

L’ancien directeur a expliqué l’opération, expliqué que Lim serait payé « en cash & rdquor; 194 millions pour ses actions et 54 des prêts qu’il a consentis au club et que 120 millions seraient également disponibles pour terminer le stade, une infrastructure clé pour le développement de l’entité qui, selon lui, serait achevée en trois ans.

“Ce n’est pas une offre négociable, c’est le maximum que le club peut supporter”, a-t-il souligné. Zorio, qui a expliqué que le financement serait signé à un taux d’intérêt qui ne serait jamais supérieur à 3% et que le prêt serait d’une durée comprise entre 20 et 30 ans. Il n’a pas précisé quelles garanties les deux entités ont exigées.

« Valencia accompagne dans son projet d’entreprise. Les garanties qu’ils demandent proviennent du projet & rdquor;, a-t-il déclaré Zorio, qui a précisé que cet accord a été clôturé en avril mais qu’il n’a présenté l’offre que lorsqu’il a “une solution pour l’ancienne intrigue de Mestalla”, autre clé du processus.

Il a également souligné qu’il sait que ce qu’il a fait a été “copier le modèle de l’Atlético de Madrid pour sortir de la crise& rdquor; et a déclaré qu’en plus de l’avocat Pablo Delgado et de l’homme d’affaires Vicente Roig, il n’aurait pas pu concevoir le plan sans l’aide de Miguel Ángel Gil, PDG du club madrilène.

«Maintenant, la balle est dans le camp de Lim, s’il l’accepte, il doit la signer et à partir de là, il y a cinq mois d’exclusivité, le club ne peut pas vendre aux enchères. J’ai 30 jours pour déposer les garanties dans une banque et il verra l’argent mais il ne pourra pas y toucher car j’aurai trois mois pour faire un stérilet Valencia. Il est essentiel que ce qui arrive à (Joan) Laporta au Barça ne nous arrive pas. Ensuite, il reste un mois pour le fermer & rdquor;, a-t-il bombardé.

Zorio Il a expliqué que la semaine dernière, il avait déposé une offre ferme (LOI) auprès du notaire avec lequel travaille le club et qu’il l’avait également fait remettre en main propre à Lim à Singapour.

Dans l’offre déposée se trouveraient les lettres d’engagement des entités qui financeraient Valence, documents qu’il a partiellement projetés dans sa présentation bien qu’avec les données des entreprises couvertes. Cet engagement durerait un an, a-t-il déclaré.

L’économiste a souligné qu’il n’a jamais parlé avec Lim mais a révélé qu’il y a eu quelques contacts ces dernières années via un entrepreneur « qui est au-dessus de lui sur le FORBES & rdquor; et a assuré qu’il lui a été transmis que Lim voit “de bons yeux & rdquor; l’opération.

Zorio Il a ouvert l’apparition avec une vidéo dans laquelle il a passé en revue ce qu’il a décrit comme “l’étape la plus noire de l’histoire du club & rdquor;, en référence aux années de Lim dans l’entité et à sa gestion économique, sociale et sportive. Par ailleurs, il a assuré que le club est « en faillite » & rdquor; et que depuis juin est en “cause de dissolution & rdquor;.

L’économiste a souligné que Lim est susceptible d’annoncer une augmentation de capital imminente pour tenter de relever le plafond de dépenses qui lui est assigné par la Liga, qui est le plus bas de toutes les équipes de Primera, mais a déclaré qu’il le fera par le biais de prêts qu’il a accordés à le club à son époque et qui ne fera que “renforcer le bilan mais ne générera aucun revenu”.

« La situation économique du club va se dégrader & rdquor ;, a-t-il prédit Zorio, qui a rappelé que l’argent qui pourrait provenir de l’accord de la Ligue avec le fonds CVC « est de la dette & rdquor ;. “Si Lim ne veut pas vendre, il devra mettre de l’argent et si cela lui est utile pour le mettre et finir le stade & mldr; .. La seule chose que nous voulons, c’est que Valence ait la vie & rdquor ;, a déclaré Zorío qui a déclaré qu’en aucun cas il n’achèterait le club mais que les valenciens le feraient.

Zorio a déclaré que Lim avait mis le club en vente tout l’été, mais a noté que «personne & rdquor; de l’extérieur va l’acheter. “Ce sera aux valenciens eux-mêmes & rdquor;, a déclaré l’ancien vice-président, qui a ajouté qu’il n’est pas possible d’attendre le temps qu’il faudrait pour obtenir son départ devant les tribunaux.

“Valence vaut zéro patatero, ils paient cette fortune parce que c’est le manoir familial qui est en poussière et qu’ils veulent récupérer & rdquor;, a expliqué Zorío, qui a souligné que la gestion de Lim est devenue” incontrôlable & rdquor; mais qu’il a assuré ne connaître aucun homme riche qui risque de perdre « 250 millions & rdquor ;.

“Nous n’allons pas battre Lim, cela aidera Mestalla à parler, mais nous devons nous asseoir avec lui pour lui payer l’argent qu’il dit avoir mis et pour qu’il parte tranquillement car si nous ne courons pas le risque que le club va disparaître & rdquor;, a-t-il souligné Zorio, ce qui laissait entendre qu’il aurait pu le faire s’il était descendu. .