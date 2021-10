Zorua d’Arceus, Zoroark sont normaux, de type fantôme

Capture d’écran : La société Pokémon

Plus tôt dans la journée, The Pokémon Company a officiellement dévoilé les formes de la région de Hisui de Zorua et Zoroark, qui devraient apparaître dans Pokémon Legends: Arceus l’année prochaine. Contrairement à leur typage Dark d’origine, cependant, ces variantes régionales sont un double typage Normal et Fantôme, une combinaison unique qui n’a jamais été vue dans la série Pokémon auparavant.

« Ces Zorua ont migré vers la région d’Hisui après avoir été chassés d’autres terres par des humains, qui ont évité les Pokémon pour avoir manifesté d’étranges illusions », explique un communiqué de presse. « Mais les Zorua ont péri, incapables de survivre à l’environnement hostile d’Hisuian et de se disputer avec d’autres Pokémon. Leurs âmes persistantes renaissent sous cette forme de type fantôme grâce au pouvoir de leur malice envers les humains et les Pokémon.

« La puissance malveillante émise par la fourrure longue et tordue d’Hisuian Zoroark projette des illusions terrifiantes et peut également infliger des dommages physiques aux ennemis, endommageant leur corps à la fois de l’intérieur et de l’extérieur », poursuit le communiqué de presse. « Et les illusions que Zoroark projette ont des expressions d’une telle méchanceté envers tout ce qui se passe dans ce monde que ceux qui les voient sont rendus fous par la terreur. »

Des histoires tragiques et de la haine pour les humains ? Des ajouts parfaits à un jeu pour enfants !

Selon Bulbapedia, les débuts actuels de Hisuian Zorua et Zoroark ne laissent que 16 combinaisons de types inutilisées : Normal/Poison, Normal/Rock, Normal/Bug, Normal/Acier, Normal/Glace, Combat/Sol, Combat/Électrique, Combat/Fée, Poison /Acier, Poison/Glace, Sol/Fée, Roche/Fantôme, Insecte/Dragon, Insecte/Ténèbres, Feu/Herbe et Feu/Fée. Certains d’entre eux sont assez absurdes – je vous regarde, Fire/Grass – mais je mentirais si je disais que je n’étais pas excité de voir ce que les développeurs pourraient proposer pour Poison/Ice ou Rock/Ghost.

G/O Media peut toucher une commission

Cette union de type Normal et Ghost est également distinctive pour des raisons de gameplay. Comme l’a noté le champion Pokémon Wolfe Glick dans une vidéo publiée par coïncidence plus tôt ce mois-ci, les deux types forment ce qui pourrait être l’un des combos les plus puissants des jeux vidéo en raison de la façon dont ils se couvrent les angles morts.

Traditionnellement, les Pokémon de type Normal sont faibles face aux attaques de type Combat, tandis que les Fantômes subissent le double des dégâts des autres Fantômes. Mais étant donné que les Pokémon de type Normal sont également immunisés contre les attaques de fantômes et que les fantômes ne peuvent pas être touchés par des mouvements de type Combat, ces deux vulnérabilités sont complètement effacées. Cela donne aux Pokémon de la variété Normal/Fantôme trois immunités complètes et une seule faiblesse. Pas mal!

Pokémon Legends : Arceus arrive sur Nintendo Switch le 28 janvier 2022.