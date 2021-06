ZTE YouCare, c’est le T-shirt avec 5G qui surveille la santé et sauve des vies | La technologie

ZTE n’a pas manqué le rendez-vous au Mobile World Congress 2021 à Barcelone. L’entreprise chinoise a profité de l’événement pour présenter YouCare, un t-shirt 5G qui surveille la santé et peut sauver des vies. Nous expliquons en quoi il consiste et comment fonctionne sa technologie.

Ces dernières années, les appareils portables ont progressivement pris de l’importance, en particulier dans le domaine de la santé. Ainsi, on trouve aujourd’hui d’innombrables solutions développées pour contrôler divers paramètres biologiques, aussi bien en milieu hospitalier que domestique.

Aujourd’hui, nous avons vu un nouveau portable qui met la technologie au service de la santé. On parle de YouCare, le nouveau t-shirt 5G que ZTE a présenté au MWC 2021 à Barcelone.

ZTE YouCare est un service de surveillance de la santé à distance intégré à un t-shirt. Le vêtement intègre une technologie portable entièrement textile, lavable et facile à utiliser capable de détecter un grand nombre de paramètres biologiques de l’utilisateur. Comme il est équipé d’une connectivité 5G, après avoir collecté les informations, il peut transmettre les données à d’autres appareils de manière intelligente.

Le nouveau vêtement intelligent introduit par ZTE peut surveiller la santé, le stress et les comportements de vie active. Recueille divers paramètres biovitaux : peut effectuer un véritable ECG, une analyse de la respiration, des composants de la sueur, de l’effort musculaire et de la température corporelle. Étant donné que vous pouvez envoyer les données aux centres de santé et de contrôle à une vitesse absolue via la connexion 5G, cette chemise peut même sauver la vie de patients.

Ces mesures sont réalisées grâce à des capteurs fixés au tissu, qui collectent les données et les envoient à une unité de contrôle miniaturisée. Là, les données passent au format numérique et sont ensuite envoyées à une plate-forme bidirectionnelle qui les transmet au téléphone mobile ou à la montre intelligente, ainsi qu’à une unité distante qui analyse les valeurs avec un logiciel médical.

Le nouveau T-shirt 5G de ZTE manque de composants métalliques et se distingue par l’équipement de capteurs naturellement intégrés dans le tissu. Grâce à ça, Le vêtement peut être lavé normalement en machine sans risque d’être endommagé.

« C’est une invention qui va changer la vie et la qualité de l’assistance médicale à domicile et à distance à de nombreux citoyens qui connaissent des problèmes de santé et des personnes vulnérables qui souffrent de maladies chroniques, en garantissant l’accessibilité aux services de soins et le soutien de notre réseau national et international », a déclaré Francesco Rocca, président de la Croix-Rouge italienne et de la FICR.

Pour le moment On ne sait pas si le T-shirt ZTE YouCare sera mis en vente ou si son usage sera réservé aux centres médicaux.