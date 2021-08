Zubeldia ne s’entraîne pas et est presque certain pour le Camp Nou

11/08/2021 à 16h20 CEST

.

L’arrière central de la Real Sociedad Igor Zubeldia continue avec des problèmes musculaires qui l’ont empêché de s’entraîner à nouveau avec le groupe et, après avoir raté plusieurs séances, tout indique qu’il ne pourra pas jouer dimanche au Camp Nou.Imanol Alguacil a à cette occasion plusieurs joueurs pour remplacer son défenseur central de départ dans des conditions normales, comme il a Aritz Elustondo et Le Normand -candidats maximaux pour le onze de départ à Barcelone- et aussi les jeunes Jon Pacheco et Modibo Sagnan, qui est le celui qui a le moins d’options à priori pour ce début de championnat.

La séance de ce mercredi à Zubieta comptait deux membres de moins dans l’effectif en raison du départ dans les dernières heures de Martín Merquelanz, prêté au Rayo Vallecano, et parce que Kevin Rodrigues, toujours au Real, attend également son départ en prêt.

Diego Rico, arrière droit signé cet été, pourrait également manquer le match dans la capitale barcelonaise, car il faut déterminer s’il souffre ou non d’une blessure après avoir subi une gêne qui l’a empêché d’effectuer toute la préparation aujourd’hui avec son équipe.

Alguacil, en revanche, attend toujours de pouvoir compter dans les prochaines heures avec les trois médaillés olympiques -Merino, Oyarzabal et Martín Zubimendi-, qui pourraient être titulaires au Camp Nou, surtout les deux premiers, puisque le troisième a la concurrence d’un Asier Illarramendi qui est revenu en force après sa dernière blessure.