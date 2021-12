Zubizarreta est sincère à propos de son passage à Marseille

09/12/2021 à 20:17 CET

Andoni Zubizarreta arrivé a Olympique de Marseille En 2016 en tant que directeur sportif, l’Espagnol était venu de faire un bon travail dans le Barça et en France on parie sur lui. Lors de son séjour à Marseille, le Basque a fait de grands mouvements, comme le retour de Payet et d’autres moins bons, comme l’arrivée de Mitroglou ou Patrice évra.

Zubizarreta a fait le point sur sa carrière à Marseille

En 2020 l’Espagnol a quitté son poste avec l’entité marseillaise et maintenant, plus d’un an plus tard, il a parlé de son expérience dans les bureaux du club français où il a surpris en parlant de sa meilleure signature : « J’étais frustré par les refus de certains joueurs, mais cela fait partie du travail. C’est vrai qu’on avait des possibilités, mais après il faut voir si ça peut marcher ou pas. Ma meilleure signature ? Nasser larguet (actuel directeur du football de base). Quant à la pire des signatures, il y a des joueurs dont on attendait beaucoup, mais qui ont déçu. Il faut dire aussi que jouer au Vélodrome sous pression n’a jamais été facile. »

L’Olympique de Marseille est une équipe très difficile à gérer, avec un hobby très impliqué avec l’équipe qui exige toujours le maximum de ses joueurs, Zubizarreta l’a vécu dans sa chair, car malgré ses bonnes décisions, comme les arrivées de Rongier, Payet ou Allvaro González il a été blâmé pour ses mauvaises décisions, telles que les signatures de Mitroglou, Evra ou Strootman.

Maintenant, sans Zubizarreta, les Marseillais sont en troisième position de Ligue 1, avec 29 points à 2 du deuxième classé, Rennes. En revanche, en Ligue Europa, les Français sont sortis après avoir pris du retard sur Galatasaray et la Lazio.