Zuck révèle les fonctionnalités à venir de WhatsApp via un chat de groupe inattendu

Le PDG de WhatsApp, Will Cathcart, et le cofondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, auraient diffusé de nombreuses nouvelles concernant les fonctionnalités à venir de WhatsApp. Cependant, la nouvelle n’est pas venue par le biais d’un communiqué de presse ou d’un article sur les réseaux sociaux, mais par le biais d’une discussion de groupe apparente mettant en vedette un responsable des fuites.

La personne derrière le site Web de premier plan WABetaInfo aurait été ajoutée à une discussion de groupe WhatsApp qui comprenait Cathcart et Zuckerberg. Et le co-fondateur de Facebook a confirmé un certain nombre de fonctionnalités à venir, notamment un mode de disparition pour tout fil de discussion (il était auparavant limité aux discussions en tête-à-tête), la fonctionnalité « afficher une fois » (envoyer du contenu à quelqu’un et le faire disparaître après ils le voient) et la prise en charge de plusieurs appareils sans avoir de connexion Internet active sur l’appareil principal.

Cathcart a également fait la lumière sur la prise en charge multi-appareils, affirmant qu’une version bêta publique de la fonctionnalité sera lancée dans les deux prochains mois et que la prise en charge multi-appareils atteint un maximum de quatre appareils.

Le PDG a également évoqué WhatsApp pour iPad, affirmant que la société « adorerait prendre en charge » l’application sur les tablettes d’Apple, mais qu’elle devait implémenter correctement les capacités multi-appareils pour que cela soit possible. Quoi qu’il en soit, nous sommes heureux de voir que la prise en charge multi-appareils en particulier n’est pas loin, d’autant plus que Telegram propose une fonctionnalité similaire depuis un certain temps déjà.

Tout cela ressemble à une tournure des événements plutôt incroyable, mais WABetaInfo a le meilleur bilan en ce qui concerne les nouvelles concernant les fonctionnalités de WhatsApp, en passant au peigne fin les dernières mises à jour pour comprendre ce qui va suivre. Nous vous recommandons toujours de prendre cela avec un grain de sel, mais il s’agit d’une source tierce à peu près aussi bonne que possible en ce qui concerne les actualités WhatsApp en général.