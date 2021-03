Facebook se plaint d’Apple depuis que la société a annoncé des changements majeurs à ses politiques de confidentialité, qui affecteront les applications qui collectent des données utilisateur à leur insu. Cependant, Mark Zuckerberg a désormais déclaré que Facebook serait «en bonne position» face aux changements annoncés par Apple.

Tel que rapporté par CNBC, au lieu de critiquer Apple comme il l’avait fait, Zuckerberg a déclaré jeudi qu’il se sentait confiant quant à la manière dont son entreprise allait gérer les changements à venir en matière de confidentialité dans iOS 14.

Selon le PDG de Facebook, le réseau social pourrait même bénéficier de ces changements, car il pense que davantage de fournisseurs envisageront de vendre leurs produits directement via Facebook et Instagram pour atteindre le public une fois qu’Apple limitera le fonctionnement des publicités.

«Il est possible que nous soyons même dans une position plus forte si les changements d’Apple encouragent davantage d’entreprises à faire plus de commerce sur nos plates-formes en rendant plus difficile pour elles d’utiliser leurs données afin de trouver les clients qui souhaiteraient utiliser leurs produits en dehors de nos plateformes »