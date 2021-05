Zuckerberg parle d’Oculus Quest Pro, pas de Kids Quest ou d’Horizon de si tôt

L’Oculus Quest 2 a peut-être fait ses débuts il y a seulement 6 mois, mais Facebook réfléchit déjà à ce à quoi l’avenir de la réalité virtuelle peut ressembler pour un écosystème Oculus Quest plus large. Dans une interview avec CNET, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a parlé de plusieurs sujets liés à la réalité virtuelle, y compris le prochain matériel Oculus Quest Pro, la possibilité de comptes Facebook pour enfants et le matériel qui l’accompagne, ainsi que la façon dont il voit le rôle de Facebook Horizon dans le travail à distance et après- heures de jeu.

Il y a moins d’un mois, deux dirigeants de Facebook ont ​​discuté des futurs casques Quest et de ce qu’ils veulent voir de la gamme de produits Quest. Les déclarations de Mark Zuckerberg dans cette interview CNET ont fait écho à une grande partie de ce que le CTO John Carmack avait à dire, y compris l’existence d’un modèle Quest Pro. Zuckerberg a déclaré que le Quest 2 était spécifiquement conçu pour l’abordabilité, aidant à attirer un plus large éventail de personnes que les casques VR précédents en raison de son prix de départ de 299 $. Les résultats récents montrent que la Quest 2 a peut-être déjà vendu 5 millions d’unités, ce qui signifie que les prix agressifs de Facebook semblent porter leurs fruits.

Offres VPN: licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Un futur casque Quest Pro comporterait plus de capteurs – probablement un suivi des yeux et du visage – ce qui améliorerait considérablement la présence sociale dans les applications et les jeux de réalité virtuelle. Zuckerberg a déclaré que la division de recherche de Facebook devra prendre en compte de nombreux facteurs avec un Quest Pro, car elle devra trouver des moyens d’ajouter une puissance de traitement supplémentaire pour faire fonctionner ces capteurs et systèmes supplémentaires, tout en restant concentrée sur un prix abordable. et garder la nature sans fil de la ligne Quest. Nous savons déjà que Quest 3 et Quest Pro ne se produiront pas en 2021, mais les déclarations de Zuckerberg semblent certainement impliquer que Quest Pro n’est pas trop loin et pourrait représenter une différence de performance similaire par rapport à ce que nous avons vu dans Quest 1 vs Quest 2.

L’un des points les plus importants de l’interview concernait les enfants utilisant l’Oculus Quest 2; un gros problème car vous devez avoir un compte Facebook pour utiliser Quest 2 et ne pouvez pas créer de compte Facebook à moins que vous n’ayez 13 ans ou plus. Zuckerberg a déclaré que Facebook n’envisageait actuellement pas d’ouvrir officiellement les portes d’un modèle Kids Quest, ni de proposer des comptes Facebook pour les enfants de moins de 13 ans. Son raisonnement tournait autour du fait que l’IPD de Quest 2 ne fonctionne pas. assez bas pour la plupart des enfants de moins de 13 ans, et le poids du casque n’est pas idéal pour le cou des enfants. Il y a aussi les problèmes de légalité des comptes de médias sociaux pour les enfants de moins de 13 ans, mais cela n’a pas été mentionné dans l’interview.

Enfin, Zuckerberg a mis en évidence le prochain Facebook Horizon, une sorte d’espace partagé de réseau social VR conçu pour être utilisé pour tout, du travail au jeu. Bien que nous connaissions pour la plupart la nature terne d’un appel Zoom, Zuckerberg dit que des produits comme Horizon permettront aux gens de se rencontrer plus interactivement, en parlant spécifiquement de la façon dont le facteur de présence de la réalité virtuelle joue sur le fonctionnement de notre cerveau. Sans cette relation d’espace physique, notre cerveau ne fonctionne pas aussi efficacement pour se souvenir des points clés discutés entre les gens, tandis que la réalité virtuelle aide à combler cette lacune en fournissant un espace virtuel partagé.

Facebook Horizon comprendra également des moyens de créer de manière créative avec des amis, de jouer à des jeux et de nombreux autres aspects sociaux qui ne sont actuellement pas bien utilisés par les modèles de réseaux sociaux existants. Horizon est toujours en version bêta fermée, sur invitation uniquement, mais devrait sortir dans le futur. Les avatars Quest récemment lancés sont la première étape vers l’introduction du nouveau style et du look universel de Facebook pour les joueurs.

VR simple et puissante

Oculus Quest 2

Peu d’effort, gros gain

Vous n’aurez pas besoin d’un PC ou d’une console pour jouer sur l’Oculus Quest 2, ce qui en fait le moyen le plus simple de jouer en VR.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Économisez de l’argent pour les jeux Quest 2

Jouez à des jeux PC VR sur l’Oculus Quest 2 sans le câble officiel à 80 $

Le câble Oculus Link est sans aucun doute le meilleur moyen de jouer aux jeux SteamVR et Oculus Rift sur l’Oculus Quest 2, mais il coûte près de 80 dollars. Il existe des câbles alternatifs qui coûtent beaucoup moins cher tout en atteignant les mêmes critères de référence, mais certains que vous trouverez sur Amazon ne peuvent pas faire confiance. Voici ceux que vous devriez essayer en premier.