Zuckerberg pense que le métaverse est la « prochaine grande chose » de la technologie

Aime-le. Le déteste. PDG de Facebook Mark Zuckerberg est sans aucun doute un mec intelligent.

Source : Frédéric Legrand – COMEO/Shutterstock.com

Il a construit une plate-forme de médias sociaux que, aujourd’hui, 2,9 MILLIARDS de personnes utilisent chaque mois. C’est la plate-forme la plus grande et la plus utilisée jamais construite dans l’histoire – et Zuckerberg en était l’architecte.

Donc, si vous cherchez la « prochaine grande chose » dans le monde de la technologie, vous devriez écouter Zuckerberg.

Eh bien, heureusement pour nous, Zuckerberg a récemment clarifié ses réflexions sur ce qu’il pense être la “prochaine grande chose” sans équivoque dans le monde de la technologie : le métaverse.

Zuckerberg et le métavers

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de Facebook avec les investisseurs et les analystes la semaine dernière, Zuckerberg a mentionné le « métaverse » 16 des moments différents. Pour le contexte, il a mentionné la « publicité » – qui constitue aujourd’hui l’essentiel des activités de Facebook – une seule fois…

Clairement, Zuckerberg veut faire de Facebook une entreprise métaverse. En effet, Zuckerberg a dit exactement cela dans ses propres mots. Extrait de la conférence téléphonique du deuxième trimestre : « Dans les années à venir, je m’attends à ce que les gens passent de nous voir principalement comme une entreprise de médias sociaux à une entreprise métaverse. »

Alors… pourquoi Zuckerberg fait-il ça ? Pourquoi est-il si enthousiasmé par le métavers ? Heck, qu’est-ce que le métaverse ?

Répondons à ces questions dès maintenant – et surtout, montrons comment vous pouvez gagner beaucoup d’argent en investissant dans ce qui pourrait être la prochaine grande innovation technologique.

Le métaverse est une réplique virtuelle du monde réel.

Il s’agit d’un environnement virtuel auquel vous pouvez « vous brancher » via la technologie de réalité virtuelle pour passer du temps avec des amis, jouer à des jeux, travailler, créer, etc. Peut-être que la meilleure façon de penser au métavers est de comparer « l’Internet incarné » à l’« Internet mobile » d’aujourd’hui.

« Internet incorporé » signifie que, au lieu de simplement regarder Internet à travers différents écrans, vous serez intégré à Internet via divers appareils de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR), comme des lunettes et des casques intelligents.

Maintenant, avant de continuer à dire que c’est de la science-fiction et que cela n’arrivera jamais de notre vivant… laissez-moi vous arrêter là et dire simplement : Oui, c’est de la science-fiction, mais c’est aussi en train de devenir enfin une réalité. C’est le chemin parcouru par la technologie au cours des dernières années.

Toutes les grandes entreprises technologiques, de Pomme (NASDAQ :AAPL) à Facebook (NASDAQ :FB) à Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) – travaille et a créé avec succès des périphériques matériels compatibles AR qui constitueront la base de la connexion au métaverse. Plusieurs autres entreprises – comme Logiciel Unity (NYSE :U), Se casser (NYSE :SE CASSER), et Roblox (NYSE :RBLX) – construisent les plates-formes logicielles qui permettent aux développeurs de créer des expériences de métaverse.

Tout cela se passe en ce moment. Snap a déjà déployé des lentilles de réalité augmentée et des opportunités publicitaires. Le dernier smartphone d’Apple intègre la technologie LiDAR pour la capacité AR. Facebook se prépare clairement à opter pour la technologie AR.

En d’autres termes, la « prochaine grande chose » dans l’espace technologique est en train d’émerger en ce moment.

Ce que le métaverse signifie pour vous

Mais décomposons cette déclaration. Pourquoi, exactement, tout le monde est-il si enthousiasmé par le métaverse ?

Parce qu’avec le métavers, vous créez essentiellement un tout nouveau monde – et ce faisant, vous débloquez un tout nouveau monde d’opportunités économiques. Nous pensons que certaines des plus grandes opportunités économiques du métaverse seront :

Jeu de métaverse. Le jeu va fondamentalement changer, de jouer un personnage sur un écran numérique avec un contrôleur à vous immerger dans un monde numérique et devenir ce personnage. Quelles entreprises vont créer les meilleurs jeux de métaverse ? Ce sont les futurs titans de l’industrie mondiale du jeu à 176 milliards de dollars.

La publicité du métaverse. La publicité va également changer fondamentalement. Aujourd’hui, nous voyons des publicités display et vidéo sur des écrans numériques. Dans le métaverse, nous interagirons avec des publicités en réalité virtuelle qui pourraient prendre diverses formes, d’un personnage virtuel essayant de nous vendre une bouteille de shampoing à une publicité de film pop-out comme nous l’avons tous vu dans Retour vers le futur. Qui va construire les mondes métavers pour héberger toutes ces publicités ? Qui va créer la meilleure technologie publicitaire métaverse ? Les futurs titans de l’industrie de la publicité numérique de 455 milliards de dollars.

Objets du métaverse. Aujourd’hui, nous accordons une grande valeur aux objets physiques que nous possédons dans le monde réel. À l’avenir, nous accorderons une grande valeur aux objets numériques que nous possédons dans le métaverse – d’autant plus que le métaverse s’intègre plus complètement à la blockchain pour la création de jetons uniques non fongibles (NFT). Le marché des objets physiques dépasse les 500 milliards de dollars. Le marché des objets numériques sera aussi grand un jour.

Entre ces trois opportunités, nous parlons de la création d’un mille milliards de dollars opportunité économique avec le métaverse.

Vous voyez pourquoi Zuckerberg est si enthousiaste à propos de ce genre de choses ?

A la date de publication, Luke Lango n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

