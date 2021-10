Zuleika Soler aura-t-elle une autre chance à la NBL ?

Univisión L’élimination de Zuleika Soler a généré beaucoup d’agacement dans les réseaux

Dimanche dernier, un gala de crise cardiaque a eu lieu à Nuestra Belleza Latina, où le jury a choisi 9 des 10 demi-finalistes qui ont remporté la clé pour être dans le manoir, et l’élimination de Zuleika Soler, l’un des participants avec le plus grand favoritisme , a encore les fans de la série sont choqués.

La reine de beauté salvadorienne, qui est devenue l’une des participantes les plus attendues de l’émission de téléréalité dans les réseaux, n’a pas été choisie par les juges pour entrer dans le manoir, mais beaucoup de ses partisans espèrent que la production la reviendra peut-être pour l’appeler et lui donner un passer à la maison royale.

Et au milieu de l’appel des fans de l’ancien candidat pour que Zuleika soit rappelé au programme et, comme cela s’est produit lors d’occasions précédentes où les candidats éliminés sont étonnamment réintégrés, la jeune femme a été interrogée sur cette possibilité et a évoqué sa version.

La mannequin et ancienne Miss Salvador a été interrogée par l’un de ses fans sur cette chance, à travers un « live » que la jeune femme a eu avec ses followers, et là elle était sincère.

« Je ne sais pas s’ils vont me demander de revenir à l’émission. Mais, je ne pense pas. Je ne pense pas, car lorsqu’ils nous ont éliminés, on nous a tous clairement dit qu’ils étaient tous automatiquement éliminés. Alors je vais m’en tenir à ça. Je ne pense pas (qu’ils me réintégreront) », a déclaré la belle salvadorienne, à la tristesse de ses followers.

Ce que Zuleika Soler a mentionné comme une option qu’elle n’exclut pas et espère que cela deviendra possible à l’avenir, c’est de faire un jour partie de l’équipe de professionnels d’Univision, à travers l’offre d’un emploi dans l’un des programmes de la canal, qu’il a dit admirer beaucoup.

Nuestra Belleza Latina 2021 – 1er Gala / Analyse # MissUniverse #MissWorld # MissGrandInternational2021-10-07T22:59:23Z

« Ce serait un honneur…. Alors là, je dirais oui, oui (j’aimerais travailler avec eux) », a répondu la reine salvadorienne avec une grande assurance.

Dans cette même conversation avec ses fans, l’ancienne candidate de Nuestra Belleza Latina a avoué qu’elle n’avait aucun ressentiment envers Univisión ou la production de l’émission pour avoir été éliminée, bien qu’elle ait espéré aller très loin.

«Je suis extrêmement reconnaissant à Univision et à la production, pour cette opportunité de faire partie de Nuestra Belleza Latina, dans cette édition. Pour moi, ce fut une grande expérience d’apprentissage, une grande expérience et j’emmène beaucoup de belles choses avec moi, mais je ne vais pas dénigrer qui que ce soit ou la production. Ils m’ont très bien traité », a déclaré Zuleika, reconnaissant qu’avoir été retirée du programme l’a frappée comme un seau d’eau froide.

Zuleika Soler pour notre beauté latine 20212020-07-13T14: 21: 01Z

« À ce moment-là, ça m’a fait du mal. J’étais très triste. Je ne vais pas vous dire que ça n’a pas fait de mal, parce que ça l’a fait. Ça fait mal, car je me prépare pour Nuestra Belleza Latina depuis plus d’un an. J’ai pris des cours d’art oratoire, j’ai pratiqué beaucoup de choses. C’était mon grand rêve de gagner, et c’est un honneur de représenter le Salvador et l’Amérique latine », a déclaré la jeune reine, qui est repartie avec un mauvais goût dans la bouche en raison du traitement que Jomari Goyso a donné à son défi. « La critique de Jomari était injuste. Oui, je pense que oui, parce que mon défi a montré mon talent, il a montré que je peux éditer, que je suis créatif avec mes idées et je l’ai fait avec beaucoup d’affection et il ne l’a pas vu. Je pense que son commentaire et ses critiques étaient injustes ».