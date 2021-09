Zupee nomme Ashish Chandra conseiller général

L’industrie du jeu est actuellement dans sa phase naissante et a besoin d’un cadre juridique progressif et uniforme pour la croissance et le développement du domaine.

Renforçant son équipe juridique, l’industrie du jeu en ligne basée sur les compétences, Zupee a nommé Ashish Chandra en tant qu’avocat général. Dans son nouveau rôle, Ashish Chandra sera responsable des questions juridiques et de conformité chez Zupee. Chandra apporte à la table sa compréhension approfondie du paysage juridique indien en ce qui concerne les technologies numériques, a déclaré Dilsher Singh Malhi, fondateur et PDG de Zupee. « L’industrie du jeu en ligne connaît une croissance rapide en Inde, et Zupee est fier de changer la donne dans l’espace. Compte tenu de la dynamique à venir, Ashish Chandra jouera un rôle crucial en conseillant l’entreprise sur toutes les questions juridiques et de conformité », a-t-il ajouté.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de l’Internet et de la technologie, Chandra rejoint Zupee en provenance de Whatsapp pour l’Inde, où il a travaillé en tant qu’avocat général associé pour son plus grand et l’un des marchés les plus importants au monde. Il était responsable de la stratégie juridique et de la vérification pour le développement des activités de commerce électronique et de fintech/paiements de WhatsApp et Facebook en Inde, entre autres responsabilités. Au cours de ses mandats précédents, Ashish chandra a travaillé avec diverses grandes entreprises indiennes et américaines comme Netflix, eBay, Reliance Jio et Snapdeal. Au cours des 20 dernières années, il a été témoin et a contribué à la croissance du commerce Internet et des réglementations et jurisprudences connexes en Inde.

Sous la direction de Malhi, Zupee fait de grands progrès pour façonner le paysage indien du jeu en ligne, a déclaré Ashish Chandra, avocat général de Zupee. « L’industrie du jeu est actuellement dans sa phase naissante et a besoin d’un cadre juridique progressif et uniforme pour la croissance et le développement du domaine. Ayant guidé plusieurs sociétés Internet et technologiques dans le passé, j’ai l’intention d’investir toute mon expertise pour assurer que l’organisation dispose d’une base solide en matière juridique et de conformité. Zupee est déjà devenu un leader des jeux d’adresse et j’espère continuer sur cette lancée en contribuant à la transformation globale du secteur avec un cadre juridique solide et en approfondissant la compréhension des jeux d’adresse », a-t-il déclaré.

Lire aussi : YouTube Brandcast 2021 : 93 % des téléspectateurs de YouTube préfèrent regarder du contenu en langues indiennes

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.