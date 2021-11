Gilberto « Zurdo » Ramirez et Yunieski González Ils se rencontreront le 18 décembre lors de l’élimination mondiale des poids mi-lourds de la World Boxing Association (WBA) qui aura lieu au AT&T Center de San Antonio, au Texas.

Ramírez est numéro quatre du classement, tandis que González est cinquième du classement. Ce sera un bon match entre le Mexicain et le Cubain pour chercher une chance au titre mondial.

Celui de Mazatlán effectuera son quatrième combat dans la catégorie, après avoir régné dans le super milieu entre 2016 et 2018.

Le Cubain González a beaucoup d’expérience et en a eu l’opportunité grâce au bon temps qu’il vit. En 2017, il est tombé face à Oleksandr Gvozdykpor par TKO et a pris une pause d’environ trois ans. Il est revenu en 2020 et a depuis remporté trois combats, tous par KO, ce qui l’a aidé à gagner cette opportunité.

Ramírez est invaincu en 42 combats, dont 28 remportés avant la limite, tandis que González compte 21 victoires, 3 défaites et 17 KO.