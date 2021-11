Zuria Vega révèle comment elle a surmonté la perte de son premier bébé | Instagram

Le célèbre actrice La mexicaine Zuria Vega a avoué comment elle a surmonté la perte de son premier grossesse, quelque chose qui marque sans aucun doute une femme pour la vie, car c’est l’une des situations les plus difficiles et bien sûr que quelqu’un peut vivre.

Zuria Vega est la mère de deux beaux enfants en bonne santé : Lúa et Luka, cependant, avant de devenir mère pour la première fois, elle a subi une perte, alors qu’elle n’était enceinte que de quelques semaines, qui, comme elle l’a révélé, a eu un du mal à surmonter.

Le protagoniste du feuilleton était dans une interview avec Mara Patricia Castañeda parlant de l’expérience amère et traumatisante.

C’est là qu’il se souvint que depuis qu’il avait appris qu’il était dans un état, il se doutait que quelque chose n’allait pas avec son bébé.

Alberto et moi cherchions à être parents et je suis tombée enceinte, mais quelque chose en moi savait que ce n’était pas bien. »

Après la perte malheureuse, Vega a commencé à consulter des médecins qui ont proposé des traitements de fertilité.

Et avec l’aide de son mari Alberto Guerra, elle a pu surmonter la tristesse qu’elle ressentait de ne pas avoir surmonté sa première grossesse.

Aussi, comme si cela ne suffisait pas, elle a ajouté qu’elle était entrée dans une crise et un désespoir pour devenir mère, et son mari a dû la calmer.

Arrêtez, vous entrez dans cet endroit dont vous avez toujours dit que vous ne tomberez jamais, dans ce stress nous n’allons pas avoir d’enfant.’ Cela a été l’une des fois où j’ai le plus détesté Alberto, je ne pouvais pas comprendre. Pour moi, c’était quelque chose comme : « Qu’est-ce que tu me fais ? Pourquoi je ne peux pas avoir de bébé ? » Express.

C’est ainsi qu’il a indiqué qu’il n’avait fait aucun traitement, car il savait que son corps allait bien et il a été rassuré qu’il en était ainsi et après quatre mois ils ont recommencé à essayer.

De plus, elle a dit que comme une chance dans la vie, sa petite Lúa est née le jour même où elle a découvert qu’elle était enceinte, pour la première fois.

A noter que Zuria et son mari sont partis vivre ensemble alors qu’ils n’avaient que deux mois, et qu’elle ne regrette pas sa décision, même si beaucoup ont dit qu’elle était hâtive.

Je l’ai vu arriver à un mariage et j’ai dit ‘bonjour’. Nous étions ensemble toute la nuit. Le lendemain il m’a écrit parce que j’avais pris sa cravate, il avait un détail qui me plaisait, il m’a écrit : ‘Je ne peux pas te voir dans deux semaines parce que je serai avec ma fille, mais quand ce jour viendra Je vais te faire un bisou’, et c’est comme ça. , il m’a embrassé et je suis tombé amoureux », a-t-il conclu.