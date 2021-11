Zverev, à nouveau historique

Le joueur de tennis allemand Alexander Zverev a battu Daniil Medvedev en deux sets lors de la finale de l’ATP et il a remporté le sixième titre de l’année, sa meilleure note depuis le début de sa carrière sportive. Il fait de même avec Novak Djokovic en demi-finale et devient le quatrième joueur à battre les numéros 1 et 2 après Lendl (1982), Stefan Edberg (1989) et André Agassi (1990).

Le numéro 3 mondial, qui Il est déjà entré dans l’histoire en remportant la médaille d’or aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo 2020, Il a de nouveau affiché un haut niveau tout au long du championnat et est revenu pour remporter un titre, le sixième de son 2021 : Acapulco, Madrid, Olympic Gold, Cincinnati, Vienne et finales ATP.

Le champion olympique n’a renoncé qu’à trois sets et une défaite lors des finales ATP 2021 : est tombé face à Medvedev lui-même (2-1) et a dû aller à trois sets contre Djokovic en demi-finale après avoir pris la tête dans le Jeu décisif. Avec la victoire sur la joueuse de tennis russe, l’Allemand a pris sa revanche de l’élimination en demi-finale de l’ATP France.

Un excellent 2021

Zverev a clôturé son année avec une victoire prestigieuse aux finales ATP, où il a battu les numéros 1 et 2 (Djokovic et Medvedev, respectivement) en demi-finale et en finale. Avec un total de six titres, le joueur de tennis a terminé son année la plus réussie avec 24 ans.

L’Allemand affronte 2022 avec un seul objectif : après avoir remporté la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, décrocher le premier Grand Chelem est le grand défi. Après avoir perdu en finale de l’US Open en septembre 2020 face à Dominic Thiem, le Teuton cherche à entrer dans l’histoire du tennis professionnel.