Zverev bat Berrettini qui a pris sa retraite en raison d’une blessure

L’Italien Matteo Berrettini, numéro 7 au classement ATP, a pris sa retraite en larmes ce dimanche face à l’Allemand Alexander Zverev, numéro 3, en raison de douleurs musculaires alors qu’il s’inclinait 6-7 (7) et 0-1 à ses débuts en finale ATP. de Turin.

Berrettini, idole des fans turinois, a perdu un premier set extrêmement serré dans le bris d’égalité et a demandé une intervention médicale au début du deuxième pour des maux de dos qui l’ont empêché de bouger son cou.

L’Italien, vainqueur de deux titres cette année, à Queen’s et à Belgrade, a tenté de servir 0-1 à la lumière du deuxième set, mais après avoir perdu le point il a regardé ses entraîneurs et s’est mis à pleurer.

Il était désespéré de devoir se retirer du tournoi pour lequel il a travaillé toute la saison et Zverev a couru le serrer dans ses bras pour montrer sa proximité. L’Allemand, qui est un ami de Berrettini, a exprimé son dégoût pour la blessure subie par le rival, assurant que « c’est la pire chose qui puisse arriver à un joueur » et a dessiné un visage triste sur la caméra principale qui enregistre les matchs de ces finales ATP.

Et que, après avoir sauvé quatre balles de break au premier quart, Berrettini a eu deux balles de set, toutes deux perdues. Zverev, qui avait remporté trois des quatre précédents contre Berrettini, a réussi à forcer le bris d’égalité et a profité de son troisième ballon pour l’emporter.

Il n’y avait pratiquement pas de compétition dans le deuxième set et Berrettini a quitté le tournoi, probablement définitivement, après une heure et 37 minutes. L’Allemand a rattrapé le Russe Daniil Medvedev, numéro 2 mondial, qui, quelques heures plus tôt, avait rattrapé un set derrière le Polonais Hubert Hurkacz, septième tête de série, 6-7 (5), 6-3, 6-4.