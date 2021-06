Zverev : Connaître les cotes de la demi-finale de Roland-Garros

in

Demain, Stefanos Tsitsipás Oui Alexandre Zverev ils feront face dans la première demi-finale de Roland-Garros 2021, jouant un match avec un historique pour lequel, selon les estimations, le premier des mentionnés est favori.

Particulièrement, les bookmakers évaluent la victoire du grec à 1,38, contrairement au 2.9 dans lequel la conquête par l’allemand est répertoriée. La différence, comme on peut le voir, n’est pas considérable, mais elle est compréhensible étant donné que, des sept fois où ils se sont rencontrés sur le terrain, cinq ont abouti à la conquête de Tsitsipás.

Cependant, Zverev, qui se situe à la sixième place du classement ATP, Il a battu son adversaire par 6-4 et 7-6 lors de leur dernière rencontre, qui date de cette année. En échange, les impositions de l’Athénien oscillent entre 2020 et 2018, sans compter son premier rendez-vous sur le terrain car celui-ci, comme le plus récent, a laissé celui d’origine russe comme victorieux.

Donc, Tsitsipás – Zverev le 11 juin sera un match extrêmement serré, et sera en charge de définir le joueur de tennis qui affrontera Nadal ou alors Djokovic en grande finale de Roland-Garros 2021.