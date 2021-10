Zverev, dévoreur de titres

31/10/2021 à 17:16 CET

L’allemand Alexandre Zverev devient un mangeur de titres cette année. Finale à laquelle il arrive, trophée qu’il remporte chez lui. Cinq sur cinq a déjà été atteint par le joueur de tennis allemand après sa victoire ce dimanche à Vienne contre l’Américain Frances Tiafoe pour 7-5 et 6-4 en une heure et 36 minutes.

Zverev, qui a coupé la progression magique de Carlos Alcaraz en demi-finale, a trouvé en Tiafoe un adversaire coriace qui l’a obligé à travailler dur pour remporter la cinquième couronne de l’année. L’Américain n’a jamais baissé les bras et a cherché avec insistance ses opportunités pour voler la vedette à un Zverev très sérieux et concentré qui ne voulait pas être surpris par le joueur de tennis de 23 ans qui semble avoir redécouvert le tennis qu’à son époque. l’a déjà placé dans le Top 30 (11 février 2019). Alex a puisé dans l’expérience et a toujours montré son autorité sur la piste intérieure pour finalement soulever le trophée.

Le joueur allemand a remporté cette année le Masters 1000 de Cincinnati et Madrid, les Jeux Olympiques de Tokyo et Acapulco, auxquels Vienne a ajouté ce dimanche, ce qui signifie avoir déjà atteint 18 titres ATP dans sa carrière. De cette façon, Zverev est devenu le sixième joueur de tennis actif avec le plus de titres. La liste la conduit Roger Federer (103) suivi de Rafa Nadal (88), Novak Djokovic (85), Andy Murray (46), Juan Martín del Potro (22) et Marin Cilic (19).

Chef de la prochaine génération

Ainsi, Zverev, quatrième raquette mondiale, continue de mener avec autorité la soi-disant Next Gen en termes de titres, dépassant l’Autrichien Dominique Thiem qui en a conquis 17, le Russe Daniil Medvedev, numéro deux au classement ATP, qui compte 13 couronnes ou Steffanos Tsitsipas avec 7.

Sans aucun doute, l’Allemand vit un doux moment après avoir remporté 24 des 26 derniers matchs individuels disputés sur le circuit, n’ayant perdu contre Taylor Fritz qu’en quart de finale de la Indian Wells Masters 1000 et en demi-finale de l’US Open contre Novak Djokovic.

Les prochains objectifs de Zverev seront le Finales du Masters 1000 de Paris et Nitto ATP, où il avait déjà décroché le titre en 2018 en battant Novak Djokovic en deux sets par 64 et 6-3.