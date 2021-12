Zverev, Djokovic et Medvedev sont-ils les nouveaux Big Three du monde du tennis ?

29/12/2021 à 01:44 CET

Avec le début de la saison de tennis qui approche à grands pas, personne ne peut deviner si Rafa Nadal et Roger Federer Ils retrouveront leur niveau d’antan, mais en attendant, ce sont deux joueurs qui ont pris le relais. Avec le règne de Novak Djokovic intact, Alexander Zverev et Daniil Medvedev ont semblé bouleverser le circuit.

Zverev, l’Allemand, numéro 3 du classement, a remporté six titres cette année, dont la Masters Cup. Vous avez toujours eu un problème avec votre tête, mais quand ça marche, son jeu est à la hauteur des meilleurs. Un service brutal et un revers spectaculaire qui l’ont propulsé dans le top 3 mondial. Beaucoup doutaient, mais c’est déjà là.

Quoi de Daniel Medvedev oui il n’a pas de nom. Le Russe n’a ajouté « que » quatre titres en 2021, mais l’un d’eux a été l’US Open. Il a déjà commencé à écrire son nom en lettres d’or dans l’histoire de la raquette. C’est un robot qui renvoie les balles et a été le seul capable de battre Novak Djokovic en Grand Chelem cette année..

Bien sûr, au sommet se trouve le Serbe. Nole, la machine humaine qui s’est avérée être dans la liste restreinte pour être la meilleure de l’histoire. Open d’Australie, Roland Garros et Wimbledon. Il a passé ses doigts sur le Golden Slam, mais comme nous l’avons indiqué, Medvedev le lui a pris. Un léger défaut dans une année presque parfaite. Il est le seul survivant des Big Three et il semble qu’il ait de la corde depuis un moment.