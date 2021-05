Zverev est couronné à Madrid

09/05/2021 à 21:49 CEST

Cristina Moreno

Alexandre Zverev Il a clôturé une belle semaine à Madrid en beauté, remportant le titre après avoir battu l’Italien Matteo Berrettini par 6-7 (10), 6-4 et 6-3. Deuxième Masters de Madrid pour Sascha qui a déjà remporté le titre de l’édition 2018 après avoir remporté en finale une Dominique Thiem.

Le joueur de tennis allemand a mis deux heures et 42 minutes pour revenir et vaincre le joueur romain dans une finale difficile, qui faisait face à la possibilité de remporter le tournoi le plus important de sa carrière à la Caja Mágica.

Jeu dur, très dur. De ceux de tacher la chemise avec le rouge de la terre. Combattu et avec les deux joueurs de tennis montrant, à tour de rôle, leur meilleure version. Commencé dégonflé Zverev. Le jeu agressif qu’il a montré en quarts de finale contre Nadal et en demi-finale contre Thiem il a été neutralisé par une firme Matteo Berrettini qui n’a donné aucun répit au premier tour. Même ainsi, l’Allemand a réussi à porter le différend au “ tie-break ” qui s’est terminé du côté italien, ténor à une double faute de Sascha au pire moment.

Quand il avait l’air battu, il est ressuscité de ses cendres dans le deuxième set. Les doutes du début ont été dilués et la meilleure version du joueur de tennis de Hambourg est sortie.

Dans le troisième, le duel était déjà complètement réglé. Berrettini il a cessé d’ajouter des gagnants et a commencé à faire plus d’erreurs directes qu’il ne l’aurait souhaité. En fait, l’une de ces erreurs a donné le premier ballon de match à Zverev. Il est arrivé avec 5-3 au tableau de bord et le point a été joué par le transalpin avec un deuxième service. Il l’a sauvée. Le suivant ne lui a pas pardonné.