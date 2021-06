Zverev et Tsitsipas, les jeunes relais des grands raflent à Roland Garros

in

09/06/2021 à 09:25 CEST

Cette nouvelle édition du Roland Garros Il est devenu une véritable vitrine pour de véritables démonstrations de tennis de qualité. L’énorme retour de Djokovic et les victoires écrasantes de Rafa Nadal ont trouvé deux contreparties à prendre en compte dans ce que beaucoup considèrent le remplacement naturel des deux: Alexander Zverev et Stéfanos Tsitsipás, respectivement allemand et grec.

Maintenant les deux Ils se rencontreront jeudi en première demi-finale, ce qui fera beaucoup parler, puisqu’il jettera le principal rival de la case adverse à Rafa Nadal.

L’Allemand a souffert lors de son premier match contre son compatriote Oscar Otte : 3-6 3-6, 6-2, 6-2 et 6-0. Cependant, le reste de matchs qu’il a remportés en trois sets et avec de grands rivaux comme Kei Nishikori.

De son côté, le tennisman hellénique n’a cédé qu’un seul set à John Isner. Par conséquent, il a eu moins d’usure physique car les jeux ont été moins prolongés. Oui, il a affronté rivalise avec la hauteur de Medvedev, le numéro deux mondial et un vrai indéniable à ce stade.

Zverev et Tsitsipas occupent positions 6 et 5 du classement ATP actuellement.