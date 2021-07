Zverev, face à une opportunité en or

31/07/2021 à 21h00 CEST

Le joueur de tennis allemand, Alexandre Zverev, a évincé le grand favori Novak Djokovic en demi-finale du simple messieurs et se battra pour la médaille d’or contre le surprenant Khachanov aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Le numéro 5 mondial a récupéré et battu le Serbe en trois sets (6-1, 3-6 et 1-6).

Le numéro 5 mondial, tombé en demi-finale de Roland-Garros et n’a pas pu passer les huitièmes de finale à Wimbledon, boucle une épreuve olympique magistrale et est le principal pour décrocher la médaille d’or.. L’Allemand a pris sa revanche sur l’Open d’Australie et affrontera le second semestre 2021 avec une médaille olympique à son palmarès, le premier de son record de tennis.

Le Russe Khachanov, pour sa part, a montré un très bon niveau face à Pablo Carreño dans l’autre demi-finale et l’a éliminé en deux sets même s’il n’était pas favori. Le numéro 25 dans le monde est la grande surprise du tableau et a obtenu une médaille olympique, également la première de sa carrière.

Alexander Zverev, face à l’opportunité de sa carrière

L’Allemand fait partie des raquettes qui ont vécu dans l’ombre de la tyrannie de Rafa Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic ces dernières années.. Avec un jeu très dynamique et agressif, le tennisman de 24 ans n’a disputé qu’une seule finale de Grand Chelem : perdu contre Dominic Thiem en cinq sets lors de la finale de l’US Open 2020.

À ses premiers Jeux olympiques, l’Allemand a fait preuve de personnalité et d’efficacité dans le jeu et s’est présenté en finale contre toute attente. Zverev était le seul joueur de tennis capable d’arrêter un Djokovic titanesque qui avait 22 victoires consécutives et avait remporté consécutivement l’US Open, Roland Garros et Wimblendon.