Zverev fait tomber Medvedev et garde sa couronne

21/11/2021 à 19:11 CET

Adrià Corominas

L’allemand Alexandre Zverev, numéro 3 mondial, il a conquis la deuxième finale ATP de sa carrière ce dimanche, en battant les Russes 6-4 et 6-4 à Turin Daniel Medvedev, numéro 2 et champion actuel, en une heure et 16 minutes. Une victoire qui signifie aussi prolonger la séquence de victoires d’un membre de la ‘Next Gen’ (5) en ATP Masters Cup.

Le sixième titre d’une saison extraordinaire est déjà dans la poche d’un Alexandre Zverev qu’après celles de Vienne, Madrid, Cincinnati, Acapulco et le tournoi olympique de Tokyo, il a été couronné pour la deuxième fois en tant que professeur lors d’une finale dans laquelle il était sans égal.Après avoir battu le Serbe Novak Djokovic dans une demi-finale intense, Zverev est venu comme le tonnerre au duel final où détrôné un Medvedev venu après une séquence de neuf victoires consécutives dans ce tournoi, entre 2020 à Londres et cette année à Turin.

Une séquence qui a été inutile contre un Zverev qui a toujours donné le sentiment d’être plus frais que son rival malgré le fait de jouer une demi-finale à trois sets et près de deux heures et demie de match contre rien de plus et rien de moins que le numéro un mondial.

Medvedev était toujours en remorque d’un Zverev qu’il a retrouvé la régularité qui lui manquait sur les grandes scènes et qui met un terme à sa saison, puisqu’il a démissionné pour représenter son pays lors de la finale de la Coupe Davis qui va se jouer à Madrid.

Une date où ce sera Medvedev avec la Russie, qui partage un groupe avec l’Espagne et l’Équateur.