Zverev : la réédition des demi-finales olympiques

in

09/10/2021 à 16h00 CEST

Le joueur de tennis serbe Novak Djokovic affrontera Alexander Zverev en demi-finale de l’US Open dans ce qui est la réédition des Jeux Olympiques de Tokyo 2020: l’Allemand s’est imposé 2-1 face au numéro 1 mondial et a remporté la médaille d’or contre toute attente. Le jeu est présenté avec une importance historique : si Djokovic gagne, il aura une chance de remporter les quatre tournois du Grand Chelem en un an.

Précisément le joueur de tennis allemand, actuel numéro 4 au classement ATP, a été le principal coupable qui a séparé les Balkans d’un événement sans précédent dans le tennis masculin : remporter le Golden Slam, qui consiste à remporter les quatre Grands Chelems et aussi la médaille d’or aux Jeux Olympiques. Le numéro 1 aurait pu tout réaliser la même année, un 2021 autoritaire.

Oui, il peut atteindre le record historique de Rod Laver, le joueur de tennis asturien qui a remporté les quatre tournois du Grand Chelem au cours de la même année civile.. Il l’a fait en 1962 et 1969, quelque chose que personne n’a jamais répété depuis lors. Pour ce faire, il devra éloigner les fantômes et éliminer Zverev et affronter Medvedev ou Auger-Aliassime en grande finale de l’US Open..

Un 2021 pratiquement parfait

Quoi qu’il arrive en demi-finale contre Alexander Zverev, Novak Djokovic clôturera 2021 comme l’une de ses meilleures années de sa carrière sportive. A atteint le Open d’Australie, Roland Garros, Wimbledon et lui sont restés aux portes de la médaille olympique à Tokyo 2020. Il a également atteint les demi-finales de l’US Open, le dernier Grand Chelem de l’année.

Face à lui, il aura un Zverev qui n’a gagné qu’une seule fois lors des six dernières confrontations directes et un joueur de tennis qui, malgré avoir remporté la médaille d’or olympique, ne sait pas encore ce que c’est que de gagner un Grand Chelem..