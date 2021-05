Zverev of the Masters 1000 Madrid: programme et où regarder à la télévision

05/07/2021

Activé à 08:54 CEST

Rafael Nadal Il est le seul Espagnol survivant du Masters 1000 de Madrid et a réussi à se qualifier pour les quarts de finale avec une solvabilité incroyable. Les îles Baléares font face aujourd’hui 7 mai à partir de 15h00 (CET) le joueur de tennis allemand Alexandre Zverev, un duel entre deux joueurs de tennis avec des niveaux très similaires. En fait, c’est le premier grand rival Rafa Nadal va se retrouver, alors que l’Allemand le poursuit au classement. La rencontre que vous ferez suivez-le sur le site SPORT en direct et vous aurez également l’occasion de le voir via Teledeporte.

Alexandre Zverev Il est un joueur de tennis de 24 ans qui commence comme sixième place au classement ATP. Il a une carrière assez brillante malgré son âge, alors il ne facilitera pas les choses pour les manacorí.

Les jeux débuteront à 11 heures du matin et se dérouleront tout l’après-midi. Le jeu qui nous concerne cette fois sera diffusé par Teledeporte à partir de 15h00 Heure d’Europe centrale.