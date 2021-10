Zverev ralentit la route d’Alcaraz à Vienne

30/10/2021 à 15h47 CEST

.

L’allemand Alexandre Zverev, deuxième favori, qui a mis ses meilleurs tirs en jeu, a battu l’Espagnol Carlos Alcaraz, 6-3 et 6-3, en une heure et neuf minutes, atteignant la finale du tournoi de tennis de Vienne, qui est son cinquième cette saison.

Le duel entre les représentants fermes des deux dernières générations du tennis (Zverev 24 ans, Alcaraz 18), qui est le deuxième entre les deux joueurs de tennis, tous deux avec des victoires pour l’Allemand, a été remporté par le natif de Hambourg.

Il l’a fait Zverev (n.4 ATP) mettant en jeu un match sérieux, soutenu par son service remarquable et son excellente volée, contre Alcaraz (n.42) qui n’a pas trouvé son rythme, qui n’a jamais baissé la garde, a essayé, mais n’a pas fait grand-chose avant le service rival. La preuve est queet l’Allemand ne l’a pas abandonné pendant tout le crash et le Murcien n’a eu qu’une seule chance de le casser lors du dernier match.

ZverevAu lieu de cela, cela a été fait trois fois (deux dans le premier set) avec le service d’Alcaraz, ce qui l’a amené à gagner le match. L’Espagnol reste en demi-finale d’un tournoi dans lequel il a fait ses débuts, et où il a encore une fois montré une belle évolution, et sur lequel il faut déjà compter sur lui.

lm