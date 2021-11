Zverev renverse Djokovic et rencontre Medvedev en finale

21/11/2021 à 00:39 CET

.

L’allemand Alexandre Zverev, numéro 3 mondial, a battu le Serbe Novak Djokovic, numéro un, 7-6 (4), 4-6 et 6-3 ce samedi et s’est qualifié pour la finale de la finale de l’ATP à Turin, dans laquelle il cherchera son deuxième titre face au Russe Daniil Mdvedev, actuel champion.

Après avoir plié Djokovic en demi-finale du tournoi olympique de Tokyo, Zverev Il a remporté sa deuxième victoire de la saison contre le Serbe et se battra ce dimanche pour son deuxième titre de Master, après 2018.

Zverev triomphé après une bataille de deux heures et 28 minutes, tandis que Medvedev il a remporté le Norvégien Casper Ruud (6-4 et 6-2) sans décoiffer.

Un peu plus de deux mois après sa rencontre en demi-finale de l’Open des États-Unis, avec un triomphe de Djokovic en cinq sets, le Serbe et Zverev Ils se sont retrouvés, dans un nouveau duel extrêmement tactique, intense sur le plan physique et mental.

Tous deux ont bien pris soin de leur tour pour servir et Zverev a réussi à annuler un set ball en faveur de Djokovic avec 4-5 au tableau d’affichage, ce qui lui a permis de forcer le bris d’égalité dans le premier set, dans lequel Djokovic a payé une double faute avec un break qui l’a mis sur la piste 7-4.

Djokovic Il a semblé perdre son sang-froid au début du deuxième set, mais a conservé son service et a obtenu le ballon de break au neuvième match pour pouvoir servir pour clôturer le set. Zverev a refusé quatre balles de set, mais a abandonné au cinquième et Djokovic réussi à rouvrir le duel.

L’inertie était en faveur du Serbe, quintuple champion de ce tournoi, bien que sans titres depuis 2015, mais c’est Zverev qui a réussi à relever le niveau. Il a obtenu le break au quatrième match pour s’échapper à 4-1 et a sauvé le seul ballon de break de Djokovic pour condamner le match avec un 6-3 final.

Il affrontera ce dimanche Medvedev dans un duel entre le champion actuel et le champion olympique. Reste à voir comment ça viendra Zverev à la finale, car un match beaucoup plus intense s’est terminé en retard que celui de Medvedev.

Medvedev s’inclina devant Zverev dans ce tournoi, en phase de groupes et en trois sets.