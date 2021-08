Zverev revient contre Tsitsipas et jouera la finale contre Rublev

22/08/2021 à 05:43 CEST

Le champion olympique, l’Allemand Alexandre Zverev, troisième tête de série, a joué ce samedi dans un surprenant retour contre le Grec Stefanos Tsitsipas, deuxième tête de série, en demi-finale de l’ATP Masters 1000 à Cincinnati, qu’il a battu 6-4, 3-6 et 7-6 (4) pour atteindre la grande finale.

Le rival dans la lutte pour le titre de champion sera le Russe Andrey Rublev, quatrième tête de série, qui a étonnamment battu son compatriote Daniil Medvedev, tête de série première, par 2-6, 6-3 et 6-3.

Le duel entre Zverev et Rublev sera le cinquième avec un avantage de 4-0 pour le joueur de tennis allemand, cinquième mondiale et 24 ans.

La victoire contre Tsitsipas était la dixième consécutive qu’il a remporté Zverev, qui a commencé à se sentir mal au troisième set, mais a pu récupérer et revenir d’un partiel défavorable 1-4 avant de l’emporter au tie-break de manière dominante.

Dans une performance de montagnes russes, le champion des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a joué un tennis exceptionnel dans le premier set, il a considérablement baissé son niveau dans le deuxième set avant de trouver son dernier acte de bravoure.

Après avoir été abandonné pour son service pendant tout le milieu du match, Zverev a frappé trois as pour prendre une avance de 6-5 dans le set décisif, puis a ordonné le tie-break avec cinq sur cinq sur les premiers services., scellant la victoire avec le break décisif.

“Après la première pause pour arriver à 2-4, je pensais que j’avais une chance et j’avais l’impression de ne pas pomper de bombes et j’étais dans les échanges”, a expliqué Zverev. sur le terrain après la victoire. “Un peu de la mentalité qu’il avait contre le Serbe Novak Djokovic aux Jeux olympiques.”

Une fois de plus, le jeune joueur de tennis allemand était également le plus intelligent sur le terrain lorsqu’il s’agissait de contrôler les émotions dans le duel.

“C’est une grande rivalité, il y a beaucoup de feu et d’excitation là-bas”, a noté plus tard Zverev sur Tennis Channel. “Et avant l’US Open, nous ne voulions rien nous donner, c’est ce que le jeu a montré. C’était une belle bataille et les derniers matchs auxquels nous avons joué ont été comme ça.”

Peu de choses ont séparé les joueurs au début de la procédure jusqu’à ce que Zverev produise une passe du revers sur la ligne dans le cadre d’une course de quatre points contre le service grec pour réclamer la seule pause du set.

En arrivant à Cincinnati, Tsitsipas en 2021 avait remporté 96% des matchs en servant 40/15., mais cette fois, il n’a pas pu maintenir cette ligne gagnante.

Zverev a dicté tôt, gardant le joueur de tennis grec piégé loin derrière la ligne de fond. avec son service dominant et ses coups de fond puissants, ce qui rend difficile pour le joueur de 23 ans de rivaliser à ses conditions et de changer le récit du match.

Agacé que Tsitsipas ait fait une pause toilette de huit minutes après le premier set, Zverev a canalisé sa frustration dans une pause de service lors du premier match pour prendre plus de contrôle sur le match.

Mais lorsque le pourcentage de premier service de Zverev est tombé à un peu plus de 50 % sur le plateau et qu’il a offert une série d’erreurs de coup droit, Tsitsipas a trouvé un moyen d’avancer et est entré sur le terrain pour faire pression tout en réclamant des pauses consécutives pour avancer 5-2. À un moment donné, il a remporté 16 des 22 points.

Dans un renversement complet de la façon dont le match a commencé, Tsitsipas a dicté le jeu et a fait fuir Zverev dans le match décisif, réclamant deux pauses.

Mais Zverev a remporté un rallye exténuant avec un revers gagnant impressionnant pour retrouver son premier break 2-4., avant de disparaître dans le tunnel avec sa serviette.

Tsitsipas a servi pour le match à 5-4, mais n’a pas pu clôturer le match alors que Zverev a fait preuve d’une grande endurance malgré la lutte contre ce qui semblait être des maux d’estomac.

“Je ne me sentais pas bien”, a admis Zverev. “Au milieu du deuxième set, j’ai ressenti un manque d’énergie et mon estomac n’allait pas bien. Je l’ai battu à 4-2 au troisième et j’ai quitté le terrain et j’ai fait mon truc. J’ai commencé à me sentir mieux, le médecin est sorti et m’a donné des médicaments et mon estomac a commencé à se calmer un peu. L’énergie est revenue, mais je pense que c’était aussi de l’adrénaline.”

Zverev n’avait pas remporté de match lors du tournoi lors de six apparitions précédentes et est maintenant sur le point de remporter le titre.

Tsitsipas, qui a également atteint les demi-finales la semaine dernière à Toronto, se dirige maintenant vers l’US Open avec 48 victoires lors de la première saison du Tour.

Le joueur de tennis grec est deuxième de la FedEx ATP Race To Turin et il est fortement en lice pour se qualifier pour la finale Nitto ATP, mais il est resté s’il voulait la finale.