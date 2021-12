Zwayer dirigera la Real Sociedad-PSV et Stefanski dirigera le Celtic-Betis

12/07/2021 à 10h50 CET

.

L’allemand Félix Zwayer Il a été nommé pour diriger ce jeudi le match Real Sociedad-PSV Eindhoven, l’un des temps forts de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, tandis que Celtic-Betis sera mené par le Polonais. Daniel Stefanski.

Zwayer il aura ses compatriotes comme juges de ligne Marco Achmüller et Mike cornichon; Sven Jablonski sera le quatrième officiel; et dans le VAR, ils seront Marco Fritz et Bastian Dankert.

L’arbitre allemand de 40 ans fera ses débuts face à l’équipe de Saint-Sébastien et arbitrera pour la troisième fois le PSV, vainqueur des deux précédentes occasions dans les fiefs de Zulte Waregem (0-3) et BATE Borisov (2-3 ).

Le Betis le dirigera également pour la première fois Stefanski, 44 ans et qui auront comme juges de ligne Michal obukowicz et Krzysztof Myrmus; en tant que quatrième fonctionnaire à Damian Sylwestrzak; et dans le VAR pour Pawe & lstrok; Raczkowski et Tomasz Musia & lstrok;.

En revanche, le valencien Antonio Miguel Mateu Lahoz Napoli-Leicester arbitrera, avec Pau Cebrián Devís et Roberto del Palomar dans les bandes; José Luis Munuera officiera en tant que quatrième officiel; et les responsables de la VAR seront Juan Martinez Munuera et français Delajod Willy.

Le madrilène Carlos del Cerro Grande Il dirigera Lazio-Galatasaray. Juan Carlos Yuste et Roberto Alonso Fernández ils seront les juges de ligne ; César Soto Grado le quatrième fonctionnaire ; et Alejandro Hernandez Hernandez et la gauloise Benoît Millot les responsables de la VAR.

Cette dernière tâche aura Ricardo de Burgos Bengoetxea et Xavier Estrada Fernández au Sturm Graz-Monaco ; et José Maria Sanchez Martinez et Raul Cabañero au Legia Varsovie-Spartak à Moscou.