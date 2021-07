Zydus Cadila demande l’approbation du DCGI pour une utilisation d’urgence de son vaccin Covid-19 ZyCoV-D

Les essais de phase 3 sur plus de 28 000 volontaires répartis sur 50 sites cliniques ont montré un taux d’efficacité de 66,6 %. C’est inférieur aux niveaux d’efficacité des vaccins de Moderna et Pfizer-BioNTech qui utilisent la technologie de l’ARNm.

Zydus Cadila, qui a demandé l’approbation de la DCGI pour l’autorisation d’utilisation en urgence de son vaccin ZyCoV-D suite à son efficacité dans les essais cliniques, est en passe de fabriquer 50 millions de doses entre août et décembre.

Des essais ont été effectués pendant le pic de la deuxième vague de Covid en avril, mai et juin, indiquant l’efficacité du vaccin contre les nouvelles souches mutantes, en particulier la variante delta, a déclaré jeudi le directeur général Sharvil Patel.

Il s’agit du deuxième vaccin cultivé dans le pays et du premier à ADN plasmidique au monde pour Covid et sera administré à l’aide du PharmaJet, un applicateur sans aiguille pour l’administration de vaccin intradermique sans douleur.

Patel a déclaré que la société envisageait un délai de 45 à 60 jours pour le lancement une fois qu’elle aura reçu les approbations réglementaires. Il a ajouté que le ZyCoV-D était initialement un vaccin à trois doses mais que deux doses avaient montré une efficacité comparable. Des données ont été soumises à la fois pour le schéma à deux doses et à trois doses. Le vaccin doit être administré avec un intervalle de 28 jours entre les doses.

Cadila a mis en place de nouvelles installations pour fabriquer du ZyCoV-D car la technologie est nouvelle et a investi environ 400 à 500 crore. Environ quatre à cinq doses de lakh du vaccin sont actuellement fabriquées et la capacité est augmentée pour produire 10 à 12 doses de crore par an, a déclaré Patel. Le prix du vaccin, qui doit être conservé entre 2 et 8 degrés Celsius, n’a pas encore été fixé et dépendrait du dosage et d’autres facteurs.

C’est la première fois qu’un vaccin Covid-19 est testé dans la tranche d’âge des 12-18 ans en Inde avec 1 000 sujets participant à l’essai. Patel a déclaré que le profil de tolérance était similaire à celui observé dans la population adulte. L’étude a montré que le ZyCoV-D est sans danger pour les enfants âgés de 12 à 18 ans.

La société a également évalué un schéma thérapeutique à deux doses pour le vaccin ZyCoV-D en utilisant une dose de 3 mg par visite et les résultats d’immunogénicité se sont avérés équivalents au schéma thérapeutique actuel à trois doses. Cela aidera à réduire la durée totale du cycle de vaccination tout en maintenant le profil d’innocuité élevé du vaccin à l’avenir. Patel a déclaré que la société discutait avec des partenaires potentiels pour la fabrication des vaccins.

