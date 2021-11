Zydus Cadila obtient le feu vert de l’USFDA pour commercialiser un médicament générique contre le cancer aux États-Unis

Le médicament sera fabriqué dans l’usine de fabrication d’injectables du groupe. (Image représentative)

La société pharmaceutique Zydus Cadila a déclaré samedi avoir reçu l’approbation du régulateur américain de la santé pour commercialiser l’injection de décitabine, utilisée pour traiter certains types de cancers, sur le marché américain.

La société a reçu l’approbation finale de la Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA) pour la décitabine pour injection au dosage de 50 mg/flacon en flacon unidose, a déclaré Zydus Cadila dans un communiqué. La décitabine est utilisée pour traiter les syndromes myélodysplasiques, certains types de cancer du sang ou de la moelle osseuse.

Le médicament sera fabriqué dans l’usine de fabrication d’injectables du groupe, a déclaré le fabricant de médicaments.

Le groupe Zydus dispose désormais de 326 approbations et a déposé jusqu’à présent plus de 400 demandes abrégées de nouveaux médicaments (ANDA) depuis le début du processus de dépôt en 2003-04, a-t-il ajouté.

