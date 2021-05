Zydus Wellness: maintenez «acheter»; TP inchangé à Rs 2,500

Évaluation et risques: Nous augmentons nos estimations de bénéfices d’environ 3% pour les exercices 22-23E.

La forte dynamique de croissance se poursuit: le chiffre d’affaires / ebitda / PAT récurrent a augmenté de 24% / 39% / 85% en glissement annuel, grâce à une forte performance de croissance à deux chiffres dans la plupart des marques grand public (croissance à deux chiffres en TCAC sur 2 ans également ) sauf pour le Glucon D car la saison estivale a été retardée. Nutralite (75% est une activité B2B) a également continué de connaître une reprise séquentielle.

Les marges se sont accrues malgré des dépenses publicitaires plus élevées en raison de la rentabilité des intrants et du levier d’exploitation: la marge brute a augmenté de 70 points de base à 54,6% grâce à un meilleur mix de produits et aux avantages des prix déflationnistes du lait. Cependant, la marge ebitda publiée a augmenté de 260 points de base à 24% malgré une augmentation significative des dépenses publicitaires (+ 450 points de base sur un an; + 65% sur un an) grâce à un effet de levier opérationnel – baisse des coûts de personnel (-300 points de base) et d’autres dépenses (-140 points de base) grâce à des initiatives de réduction des coûts. La direction a déclaré qu’elle était en bonne voie d’atteindre des marges ebitda de 20% d’ici l’EF22.

Faits saillants: 1) l’OCF / FCF a augmenté de 11% / 14% à 2,9 milliards de roupies / 2,7 milliards de roupies, 2) les jours de fonds de roulement ont augmenté de 21 jours en grande partie en raison de la hausse des jours d’inventaire et de la diminution des jours créanciers, 3) de la portée directe augmentée à 0,55 millions de points de vente, 4) Le commerce électronique a augmenté de ~ 3x en FY21 (~ 3,6 des revenus intérieurs), 5) L’activité d’exportation a augmenté de ~ 2x en FY21 (~ 3% de l’activité globale), et 6) a lancé 11 nouveaux produits en FY21 ( NPD contribue désormais à environ 3,5% de l’activité).

Évaluation et risques: Nous augmentons nos estimations de bénéfices d’environ 3% pour les exercices 22-23E. Nous modélisons le revenu / ebitda / PAT CAGR de 11% / 19% / 36% sur les exercices 21-23E – le bénéfice net devrait augmenter avant le chiffre d’affaires et l’ebitda grâce au désendettement du bilan. Maintenez «acheter» avec un prix cible inchangé basé sur le DCF de 2 500 Rs. À notre prix cible, l’action se négociera à 35x P / E multiple Mar-23E.

Les principaux risques à la baisse sont les retards ou les échecs dans le développement de nouveaux produits ou l’incapacité d’étendre la distribution.

