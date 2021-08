Zyon Cavalera de Soulfly: “Salty” Marc Rizzo “essaye de faire glisser mon nom de famille dans la boue et de jouer la victime”

ÂME le batteur Zyon Cavalera a fustigé son ancien camarade de groupe Marc Rizzo, disant que le guitariste essaie de faire glisser le Cavalera “nom de famille à travers la boue et jouer la victime.”

Bien que Rizzole départ de ÂME n’a été officiellement annoncé que le 7 août, il a été largement supposé qu’il était hors du groupe deux jours plus tôt lorsqu’il a été révélé que USINE DE PEUR‘s Dino Cazares jouera de la guitare pour ÂME sur la prochaine tournée américaine du groupe, qui débutera le 20 août à Albuquerque, Nouveau-Mexique.

Rizzo a abordé sa séparation avec ÂME dans une nouvelle interview avec Télévision des répliques. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je n’ai pas été heureux dans ÂME pendant longtemps. Les fans savent ce qui se passe, mec. C’est partout sur les babillards.

“J’ai toujours eu beaucoup d’amour et de respect pour [SOULFLY leader] Max [Cavalera], mais ces dernières années ont été très difficiles. Ce n’est un secret pour personne qu’il ne joue pas vraiment de la guitare là-haut sur scène, du moins au niveau qu’il devrait être. Les fans en parlent. Ils en parlent depuis des années. C’est partout sur les babillards électroniques, comment les gens ne sont tout simplement pas heureux. Et je n’étais pas non plus content, en tant que fan et aussi en jouant dans le groupe. C’était donc long à venir. Et puis toute cette situation COVID, le manque de soutien cette année, ça m’a vraiment ouvert les yeux que, “Tu sais, mec, c’est le moment.” Cela ne vaut tout simplement plus mon temps. Je ne sors pas ce que je mets. Et, encore une fois, tout est documenté. Vous allez sur YouTube et vous affichez n’importe quelle vidéo, vous pouvez la voir là de vos propres yeux.

“Peu importe Max dit dans la presse, écoute, il peut dire ce qu’il veut”, Marc a continué. “Il fait ce genre de choses depuis des années – contre [his former bandmates in] SÉPULTURE et anciens membres [of SOULFLY]. Et les fans savent qui je suis. Je traîne avec tous les fans. Je suis très, très accessible après tous mes spectacles. Pas grave. C’est de l’eau sous le pont pour moi.”

Lorsqu’on lui demande s’il va lui être difficile financièrement de se reposer entièrement sur ses projets solo pour s’en sortir, Rizzo a déclaré: “Je fais mon projet solo depuis 2005 [or] 2006, et c’est ce qui m’a fait passer entre tous les ÂME et CONSPIRATION DE CAVALERA tournées. Je n’ai jamais eu d’acompte — ÂME jamais fait de retenue, ce qui est une sorte de norme de l’industrie pour les plus grands groupes. Il n’y a jamais eu d’acompte, donc pour moi, il n’a jamais été possible d’avoir un acompte. Alors je suis sorti et j’ai juste commencé à faire mes concerts en solo, et c’est comme ça que j’ai survécu à toutes ces années quand ÂME déciderait de dire au hasard : « Hé, nous prenons sept mois de congé », et vous n’obtiendriez aucun préavis. Cela arriverait tout le temps. Et alors je sortais et je réservais mes trucs en solo. Ce serait à un niveau plus petit, mais j’étais toujours capable de me débrouiller et de faire mon truc. Ce dont je suis très reconnaissant – je suis très reconnaissant aux fans de m’avoir toujours soutenu et d’être venus à mes concerts en solo. C’est évidemment pas aussi gros que les concerts avec lesquels j’ai joué ÂME, mais ça me va de jouer devant, genre, 20 personnes dans un petit bar… parce que ce n’est pas vrai. C’est juste des faits. Il y a beaucoup de choses qui fuient maintenant en ligne qui le montrent. C’est ce que c’est, mec. Mais je prévois d’aller de l’avant et de rester positif et d’essayer de rester positif pour moi.”

Zyon, qui est le fils de 28 ans de Max et sa femme et gérante de longue date Gloria Cavalera, a abordé certains des Rizzocommentaires récents dans Instagram Stories plus tôt dans la journée (mercredi 18 août). Il a écrit: “Ceci s’adresse à tous ceux qui ne comprennent pas comment fonctionne le secteur de la musique. Pendant la pandémie, les entrepreneurs indépendants [most musicians] ont pu recevoir des subventions et autres par le biais du gouvernement. Le guitariste de mon groupe n’a pas rempli ces papiers pour une raison quelconque et essaie maintenant de traîner mon nom de famille dans la boue et de jouer le rôle de victime. Il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ça.

“Maintenant que la poussière est retombée, si quelqu’un a des questions, n’hésitez pas à me DM LOL.

“Le mec est devenu salé parce qu’il n’a pas rempli les papiers et nous a blâmé pour ça,” Zyon ajoutée. “Et nous lui avons payé une grosse somme d’argent en février 2021 pour enregistrer un nouveau record. Alors, comment ne l’avons-nous pas aidé à traverser la pandémie?”

Plus tôt cette semaine, Max a dit à Metal Kaoz que Marc a craché “des mensonges et des conneries” dans certaines de ses récentes interviews concernant sa sortie de ÂME. “Toutes ces accusations, ça fait mal”, a-t-il déclaré. “Cela fait mal à entendre. Après tout ce que nous avons fait pour lui, ce qui était beaucoup – nous l’avons mis sur tous les disques et nous avons toujours pris très bien soin de lui, toujours vraiment, vraiment bien traité. L’entendre nous poignarder dans le dos comme ça, c’est juste pas gentil. Il essaie visiblement d’amener les fans à être contre moi et à faire de lui la victime… C’est juste nul d’entendre tout ça. Ça me fait vraiment mal quand j’entends toutes ces accusations que je sais être des mensonges et des conneries ; tout est fabriqué par son esprit fou. Je ne sais pas. C’est une situation étrange. “

Il a ajouté: “Je ne veux pas transformer cela en quelque chose de laide. Je ne veux pas dire du mal de lui; vraiment pas. Bien sûr, je n’aime pas ces accusations, et c’est des conneries, mais il a le droit de dire n’importe quoi. Mais je pense que nous l’avons très bien traité pendant toutes ces années. Nous l’avons mis sur la carte à peu près. Quand il a rejoint le groupe, peu de gens le connaissaient. Juste un peu de gratitude aurait été bien Parce que même sur ‘Max Trax’ [Cavalera‘s a twice-weekly Internet video series in which he discusses the inspiration for many of the songs spanning his nearly 40-year music career], quand j’ai mentionné que je l’avais licencié, je l’ai remercié pour les 18 ans de ÂME, et j’ai dit bonne chance pour ses projets. Je ne suis pas amer. Je ne veux pas être un gars amer.

Rizzo rejoint ÂME en 2004, et est depuis apparu sur tous les disques ultérieurs du groupe, y compris “Prophétie” (2004), “Temps sombres” (2005), “Conquérir” (2008), “Présage” (2010), “Esclave” (2012), ” Sauvages “ (2013), “Archange” (2015) et “Rituel” (2018). En 2007, Rizzo est devenu membre de CONSPIRATION DE CAVALERA, le projet parallèle de SÉPULTURE co-fondateurs, frères Max et Igor Cavalera, et a joué sur tous CONSPIRATION DE CAVALERA versions, y compris “Infliké”, “Traumatisme brutal”, “Chaos” et le LP 2017 acclamé par la critique “Psychose”.

Rizzo était à l’origine membre des favoris du New Jersey Latin metal ILL NIÑO, apparaissant sur leur classique 2001 Roadrunner Libération “Révolution Révolution” et le suivi de 2003 “Confession”.